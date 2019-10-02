Мавзолей предположительно эпохи Золотой Орды обнаружили в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области обнаружили археологические объекты, которые, предположительно, относятся к эпохе Золотой Орды, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Артефакты 14 века нашли на территории Уалихановского района. Руководитель археологической группы Тимур Смагулов рассказал, что обнаружили остатки сооружения – мощные стены шириной до трех метров, сложенные из квадратного жженого кирпича, так называемого золотоордынского стандарта.





«Из таких кирпичей строились мавзолеи, мечети, города Золотой Орды – 25х25, 24х24 – такие форматы использовались несколько столетий назад. Во внутренней части удалось выйти на фамильную усыпальницу тех людей, для которых сооружали мавзолей. Там обнаружены четыре захоронения. Одно из них когда-то было разрушено. Поражает сохранность памятника. Высота стен достигает одного метра. Мавзолеи несли не только погребальную функцию, но и сакральную», - проинформировал Т.Смагулов.





Он добавил, что и конструктивные особенности, и материалы, и датировка уходят в период Золотой Орды и становления Казахского ханства.





«Есть предположения, что на этом месте может быть городище. Обнаружены остатки ирригации, арычные системы, чигирные сосуды. Это четкое свидетельство орошаемого земледелия, которое там существовало. Наличие таких сооружений говорит о профессиональных архитекторах, строителях, умении организовать производство жженого кирпича. Знали они геологию, потому что для связующего раствора использовали так называемый ганч – пережженный гипс, месторождение которого нужно было знать», - рассказал Т.Смагулов.

Обнаружили при раскопках хорошо сохранившуюся золотую серьгу.





«Нашли серьгу в одном из захоронений. Она великолепна сохранилась. Видны вставки из бирюзы, еще какого-то минерала, возможно, хрусталя. Это прекрасный образец ювелирного искусства того времени. Серьга в виде вопросительного знака. Обнаружили серебряные нашивки», - сообщил Т.Смагулов.

Археологи уверены, что впереди их ждут еще более интересные находки. По словам Т.Смагулова, сведения о загадочных сооружениях в долине реки Селеты почерпнули из работ Алихана Букейханова.

«Он считал, что казахская степь богата культурным наследием. В «Известиях русского географического общества» написал заметку, где написал о загадочных сооружениях, которые на берегах реки. Позднее Алькей Маргулан, занимаясь изучением городской цивилизации степной зоны Казахстана, выдвинул предположение о том, что в северных степях могут находиться средневековые ставки, укрепления, мавзолеи. Это требовало археологического подтверждения. Когда мы увидели остатки бугров, насыщенных битым кирпичом, возникла идея провести раскопки на этом месте. В этом году на базе СКГУ им. М.Козыбаева создали специальный проект и начали раскопки. Целью археологических работ этого сезона был рекогнсценировочные раскопки – закладка небольшого раскопа, изучение степени сохранности сооружения, его историческая значимость и перспектива изучения», - сообщил Т.Смагулов.

Предполагается, что руины мавзолеев, остатки ирригации, поселений периода 14-16 веков расположены на территории в 10 квадратных километров.





«В преддверии празднования 750-летия Золотой Орды событие имеет важное историческое, культурное значение для нашей области, нашей страны. В следующем году работу продолжим. Соответствующие меры – по финансированию, организационные – будут приняты. Думаю, нас ожидают большие исторические открытия. Это будет одно из сакральных мест нашей области», - сказал аким области Кумар Аксакалов.