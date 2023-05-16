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Мавзолей Пеле открылся в Бразилии

Редактор:  
Гульмира Байзакова
16 Мая 2023, 20:14
Мавзолей Пеле открылся в Бразилии Фото: Euronews

САНТУШ. КАЗИНФОРМ - Мавзолей, построенный для золотого гроба Пеле, открыт для посещения болельщиками в бразильском городе Сантуш, недалеко от Сан-Паулу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

Как объяснил один из его сыновей - Эдиньо, в этом месте воссоздана атмосфера стадиона, как будет Пеле всё ещё играет.

Идея мавзолея появилась у владельца крупнейшего в мире вертикального кладбища Пепе Алстуту - умершему в 2018 году близкому другу великого футболиста. Алстут надеялся, что мавзолей будет находиться на девятом этаже его сооружения, с видом на стадион «Вила Белмиро» клуба «Сантуш», где Пеле выступал в течение 18 лет.

Вместо этого семья похоронила его на втором этаже, чтобы фанаты могли иметь к нему доступ. Пеле покоится здесь с 3 января, спустя пять дней после кончины в возрасте 82 лет от рака толстой кишки.

Чтобы посетить мавзолей с понедельника по пятницу, желающие должны забронировать время на сайте Мемориального кладбища.

Пеле привел Бразилию к чемпионскому титулу на кубках мира в 1958, 1962 и 1970 годах. Он - единственный игрок, выигравший его трижды.


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