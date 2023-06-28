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Мавзолей эпохи Золотой орды обнаружили недалеко от Астаны

Редактор:  
Ринат Дусумов
28 Июня 2023, 20:26
Мавзолей эпохи Золотой орды обнаружили недалеко от Астаны Кадр из видео 24.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Следы древней цивилизации, спрятанные под землёй, изучают столичные археологи. Они ведут раскопки мавзолея эпохи Золотой Орды. Захоронение, датированное XV веком нашей эры, обнаружено на территории Коргалжынского района Акмолинской области, недалеко от Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

На территории средневекового городища в Акмолинской области археологи раскопали несколько мавзолеев. Это уже 3-й по счёту памятник, обнаруженный в Коргалжынском районе. Их фундамент сохранился до наших дней, а вот стены археологи собирали по кирпичику.

«Вот нижняя часть, где отличается от современного, это оригинальные материалы того периода средневекового памятника «Бытыгай». Потом архитекторы решили уже возвести полностью, придать первоначальный облик памятнику. Для этого восстановлена основная часть фундамента и уже верхняя часть самого памятника и купол, портал. Данный памятник в архитектуре называется портально-купольным сооружением эпохи Золотой Орды», - пояснил руководитель археологических экспедиций Айбар Касенали.

Уникальная находка представляет собой 8-угольное сооружение. Длина каждой из сторон чуть больше 1,5 метров, диаметр около 4,5. Мавзолей построен из обожжённого и полуобнажённого кирпича, скреплённого известковым раствором. Когда-то эта территория была местом паломничества. Напротив находилась усыпальница.

Памятник, над которым ведётся исследовательская работа, условно получил название «Некрополь Ұялы». Всего в составе могильника 5 объектов. Из-за посевных работ на территории захоронении уровень сохранности памятников очень плохой. Плюс ко всему, по прогнозам учёных, некоторые погребальные сооружения подвергались неоднократным ограблениям, именно поэтому тут и нет останков.


Астана   Акмолинская область   История Казахстана   Археология  
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