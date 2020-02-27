Маулен Ашимбав: Любые попытки дискриминации граждан будут жестко пресекаться
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мир и согласие являются и будут оставаться ключевыми приоритетами для государства. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Возможно, на второй план могут уходить какие-то другие цели, задачи. Но для государственных органов именно сохранение межэтнического согласия, мира, общественной безопасности всегда будет ключевой задачей, на реализацию которой будут направляться все имеющиеся ресурсы государства. Много задач в стране, много проблем в стране. В то же время мы понимаем, что мир и согласие являются главными факторами нашего развития и безопасности наших граждан», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе круглого стола по вопросам этнополитики в Казахстане в Нур-Султане.
Как отметил Маулен Ашимбаев, сфера межэтнических взаимоотношений будет оставаться в центре государственной политики.
«Незыблемыми конституционными нормами остаются недопустимость дискриминации граждан Казахстана по признакам языка, религии или социального положения. Любые попытки дискредитации наших граждан, в том числе, по этническому критерию, будут жестко пресекаться соответствующими органами», - подчеркнул первый заместитель руководителя Администрации Президента.
Ранее Маулен Ашимбаев высказал свое мнение по поводу конфликта в Кордае, отметив необходимость тщательного и комплексного анализа сферы межэтнических взаимоотношений.
- Реконструкцию Гагаринского старта на Байконуре планируют начать в 2020 году
- Можем принять более решительные меры – Елжан Биртанов о коронавирусе
- Места для выгула собак оборудуют в Алматы
- Елжан Биртанов: Первая задача - не допустить завозных случаев коронавируса
- Убившего человека карагандинца задержали спустя восемь лет
- Важно понимать то, каким образом инфекция распространяется – известный медик Алмаз Шарман о коронавирусе
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана