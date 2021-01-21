Маулен Ашимбаев: Законы, прежде всего, должны защищать интересы нации
«В ходе открытия первой сессии Парламента седьмого созыва Касым-Жомарт Токаев остановился на основных задачах, стоящих перед государственными органами. Все они являются конкретными инициативами, улучшающими качество жизни населения, придающими новый импульс политическому и социально-экономическому развитию страны. В этой связи на Парламент и Правительство возлагаются важные задачи. Обеспечение объявленных реформ качественными законами - наша главная задача. Законы, прежде всего, должны защищать интересы нации, а интересы нации - это интересы народа и государства. Как отметил Глава государства, волнующие общественность вопросы необходимо обсудить в Парламенте. Парламент должен стать центром решения актуальных вопросов. Поэтому очень важно работать со страной, при обсуждении каждого законопроекта мы должны учитывать мнение общества», - сказал в ходе пленарного заседания Сената Маулен Ашимбаев.
Маулен Ашимбаев отметил, что необходимо шире привлекать к работе Сената представителей общественных организаций и социальных групп, соответствующих специалистов.
«Такой шаг, несомненно, повысит эффективность законотворческой работы и принимаемых законов. Перед нами стоят масштабные задачи. Надеемся на плодотворную работу по реализации реформ Президента совместно с Мажилисом и Правительством», - подчеркнул спикер Сената.
Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит пленарное заседание Сената Парламента РК.