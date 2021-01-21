Маулен Ашимбаев: Законы, прежде всего, должны защищать интересы нации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Обеспечение объявленных реформ качественными законами - наша главная задача. Законы, прежде всего, должны защищать интересы нации. Об этом заявил председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В ходе открытия первой сессии Парламента седьмого созыва Касым-Жомарт Токаев остановился на основных задачах, стоящих перед государственными органами. Все они являются конкретными инициативами, улучшающими качество жизни населения, придающими новый импульс политическому и социально-экономическому развитию страны. В этой связи на Парламент и Правительство возлагаются важные задачи. Обеспечение объявленных реформ качественными законами - наша главная задача. Законы, прежде всего, должны защищать интересы нации, а интересы нации - это интересы народа и государства. Как отметил Глава государства, волнующие общественность вопросы необходимо обсудить в Парламенте. Парламент должен стать центром решения актуальных вопросов. Поэтому очень важно работать со страной, при обсуждении каждого законопроекта мы должны учитывать мнение общества», - сказал в ходе пленарного заседания Сената Маулен Ашимбаев.

Маулен Ашимбаев отметил, что необходимо шире привлекать к работе Сената представителей общественных организаций и социальных групп, соответствующих специалистов.

«Такой шаг, несомненно, повысит эффективность законотворческой работы и принимаемых законов. Перед нами стоят масштабные задачи. Надеемся на плодотворную работу по реализации реформ Президента совместно с Мажилисом и Правительством», - подчеркнул спикер Сената.

Напомним, сегодня в Нур-Султане проходит пленарное заседание Сената Парламента РК.