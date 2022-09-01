Маулен Ашимбаев: Законодательное обеспечение Послания Главы государства – главная задача Сената

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Маулена Ашимбаева состоялось первое заседание новой сессии Сената Парламента Республики Казахстан. Спикер Палаты отметил, что в Послании Президент страны Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритетные направления развития страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

По словам Маулена Ашимбаева, для реализации задач, обозначенных Главой государства, Сенат Парламент готов к активной и интенсивной работе.

«В Послании обозначены инициативы по диверсификации экономики, повышению благосостояния граждан и дальнейшему реформированию политической системы страны. Все эти меры являются конкретными шагами по построению «Нового Казахстана». На Парламент возложена задача по законодательному обеспечению этих инициатив. Сенат готов к активной и эффективной работе в этом направлении. Это – наша главная задача на предстоящий период», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул необходимость тесной работы в этом направлении с заинтересованными структурами.

«В рамках реализации Послания нужно активно взаимодействовать с экспертами, общественными институтами и другими заинтересованными сторонами. Важно также обеспечить принятие качественных законов совместно с Мажилисом и Правительством», - отметил Спикер Сената, обращаясь к депутатам.

Спикер также отметил работу сенаторов в регионах и отдаленных селах в июле и августе нынешнего года. Председатель Сената подчеркнул, что вопросы, поднятые на встречах с представителями общественности и местными жителями, должны быть учтены в работе Палаты на этой сессии.

Кроме того, в ходе заседания вновь избранные депутаты Сената от областей Абай – Бакытжан Байахметов и Айнур Аргынбекова, Жетысу – Амангельды Толамисов и Галиаскар Сарыбаев, Улытау – Советбек Медебаев и Серик Шайдаров. Они приняли присягу и были избраны в составы постоянных комитетов Палаты.

Таким образом, в Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам вошли депутаты Айнур Аргынбекова, Советбек Медебаев и Амангельды Толамисов. Состав Комитета по финансам и бюджетам пополнился сенатором Бакытжаном Байахметовым. Галиаскар Сарыбаев будет работать в Комитете по международным отношениям, обороне и безопасности. В состав Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству включен Серик Шайдаров.

«Поздравляем избранных депутатов с победой на выборах. Уверен, вы будете активно участвовать в работе Сената» , – отметил Маулен Ашимбаев.

Фото: senate.parlam.kz