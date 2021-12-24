Маулен Ашимбаев: За 30 лет отношения тюркских стран поднялись на новый уровень

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Международная Тюркская академия провела конференцию «Созвездия Востока», посвященную 880-летию со дня рождения классиков тюркской народной литературы Низами Гянджеви, 580-летию со дня рождения Алишера Навои и 700-летию со дня кончины Юнуса Эмре. Мероприятие состоялось в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе международной конференции «Созвездия Востока» принял участие председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев.

Открывая заседание, Маулен Ашимбаев отметил, что с момента обретения Независимости Казахстан установил тесные и дружественные связи практически со всеми странами мира, придавая при этом большое значение укреплению тюркской интеграции.

Спикер Сената считает, что за 30 лет отношения тюркских стран поднялись на новый уровень и в этом большая заслуга Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Маулен Ашимбаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления интеграции тюркоязычных стран в торгово-экономических и культурно-гуманитарных направлениях.

Маулен Ашимбаев напомнил слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств о том, что наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века.

«Сегодня важно развивать экономическое сотрудничество. Тем самым можно укрепить наши связи и повысить благосостояние людей на территории всего тюркского пространства. Вместе с тем, мы должны уделять особое внимание развитию нашего духовного единства», - сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи отмечалось, что в годы раннего средневековья тюркские государства были важнейшим мировым центром образования и науки. Важная задача перед странами тюркского мира сейчас - приложить все усилия, чтобы вновь подняться на такую высоту. Председатель Сената подчеркнул, что в этом направлении плодотворно работает Международная Тюркская Академия.

Отметим, что мероприятие приурочено к завершению юбилейного 2021 года, знаменующего 30-летие Независимости ряда тюркских государств и тюркской интеграции.

В заседании приняли участие также президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, член Совета аксакалов Организации тюркских государств Икрам Адырбеков, первый заместитель министра иностранных дел РК Шахрат Нурышев, депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Сауытбек Абдрахманов, лауреат Государственной премии Республики Узбекистан, поэт, писатель, общественный деятель Мухаммед-Али Ахмедов, поэт, лауреат Государственной премии Республики Казахстан, директор музея Сакена Сейфуллина Несипбек Айтулы, поэт, лауреат Государственной премии «Дарын» Светкали Нуржан, профессор Бакинского национального университета, переводчик Рамиз Аскеров, а также государственные и общественные деятели, главы дипломатических миссий, известные ученые и представители интеллигенции.