Маулен Ашимбаев: Взаимное уважение национальных интересов – основа долгосрочного устойчивого развития стран СНГ

САМАРКАНД. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Республики Казахстан Маулен Ашимбаев выступил на заседании Совета Межпарламентской Ассамблеи государств- участников СНГ в Самарканде, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что в этом году Казахстан председательствует в Содружестве Независимых Государств, остановился на основных приоритетах и результатах работы, направленной на консолидацию усилий по укреплению взаимодействия и углублению сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Председатель Сената напомнил, что на состоявшемся Саммите СНГ Касым-Жомарт Токаев выдвинул ряд новых инициатив по развитию сотрудничества в рамках Содружества. В этой связи Маулен Ашимбаев призвал коллег к поддержке предложений Казахстана, а также отметил важность дальнейшего продвижения парламентской дипломатии и укрепления сотрудничества между законодательными органами стран СНГ.

«Очень важно последовательно продолжать совместную работу в прагматичном и доверительном русле. Всестороннее сотрудничество на основе взаимного уважения национальных интересов наших стран является основой долгосрочного устойчивого развития на пространстве Содружества. Это создает условия для роста экономики и повышения благосостояния граждан всех наших стран. Именно в таком формате складывается наше взаимодействие и диалог на площадке Ассамблеи», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената выразил благодарность коллегам по МПА и Парламентам стран СНГ за направление группы международных наблюдателей на республиканский референдум по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию Казахстана.

«Для Казахстана прошедший референдум имел по-настоящему историческое значение. Итоги голосования закрепили масштабные конституционные реформы, проводимые в нашей стране по инициативе Главы государства. Казахстанцы проголосовали за системные преобразования и эволюционный путь развития. Принятие поправок в Конституцию предполагает переход нашей страны к новой модели формирования и взаимодействия институтов власти», – отметил Маулен Ашимбаев.

Он призвал парламентариев Содружества к активному участию в наблюдении за ходом подготовки и проведения досрочных выборов Президента Республики Казахстан, которые пройдут 20 ноября этого года.

Ранее сообщалось, что 27-28 октября в Самарканде проходят мероприятия осенней сессии Межпарламентской Ассамблеи СНГ. Сессия открылась заседаниями постоянных комиссий Ассамблеи и Молодежной межпарламентской ассамблеи СНГ. 54-е пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи государств — участников СНГ состоится 28 октября. Планируется, что парламентарии рассмотрят большой блок модельных законов электоральной тематики.