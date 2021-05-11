Маулен Ашимбаев выздоровел и вернулся к работе в обычном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Маулен Ашимбаев выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом председатель Сената сообщил на своей странице в Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие друзья! После двухнедельного карантина вернулся к привычному формату работы. Два ПЦР-теста, которые я сдал в последнее время, дали отрицательный результат. Заболевание прошло без симптомов. Все это время продолжал работать дистанционно. Хочу поблагодарить всех за поддержку и теплые слова. Для меня это очень ценно. Впереди много работы. Надеюсь на дальнейшее активное сотрудничество и взаимодействие. К сожалению, ситуация с пандемией еще полностью не стабилизировалась. Поэтому нельзя терять бдительность, важно следовать рекомендациям медицинских работников и специалистов. Желаю всем крепкого здоровья и новых успехов во всех делах!», – написал М. Ашимбаев.



