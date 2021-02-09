НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев высказался о подготовке специалистов-гуманитариев, передает МИА «Казинформ».

«На последнем заседании Клуба молодых экспертов в ходе дискуссии поделился своими мыслями о подготовке специалистов-гуманитариев.

В современном мире очевиден приоритет естественных и точных наук. Это связано с развитием технологий и востребованностью научных разработок, непосредственно влияющих на экономическое развитие. Гуманитарные же науки – философия, история, лингвистика, социология, психология и другие – в силу ряда причин отошли на второй план. Это особенно характерно для развивающихся стран.

Но в конечном счете именно гуманитарные науки формируют мировоззрение людей, дают широкий и правильный взгляд на действительность и на происходящие процессы. Вся мировая научная мысль со времен Платона и Аристотеля начиналась именно с философии, которая была базисом всех наук», - написал на своей странице в Facebook Маулен Ашимбаев.

К тому же, подчеркнул он, именно гуманитарное образование способно дать знания и привить навыки, необходимые современному человеку в 21 веке.

В первую очередь, речь идет об умении выступать перед аудиторией, доносить свои идеи и отстаивать собственную точку зрения. В условиях открытого информационного общества и реализации концепции «слышащего государства» навык правильной дискуссии приобретает все большее значение, аргументировал спикер Сената.

«Не менее важно уметь письменно формулировать мысль, готовить структурированные и ясные тексты. В государственном аппарате, как и в других организациях, основной объем информации поступает в письменном виде и именно на его основе принимаются важные решения. Поэтому от качества текстов зависит очень многое.

Еще один ключевой компонент гуманитарного образования – формирование системного мышления. На уровне университетов важно избавлять молодежь от стереотипов, догматов и поверхностности, учить правильно анализировать и интерпретировать информацию.

Кроме того, в условиях постоянного усложнения задач, стоящих перед обществом, очень важно уметь работать в группе людей. Очевидно, что взаимодействие с другими людьми и выстраивание эффективных коммуникаций являются одним из важных качеств в современном мире», - отметил он.

Формирование таких навыков и способностей должно быть важной частью нашей системы образования и, в частности, ее гуманитарного направления, уверен Маулен Ашимбаев. Гуманитарные науки должны учить видеть суть общественных и социальных процессов, формировать цельное мировоззрение и правильное мировосприятие.

«Поэтому считаю важным поддерживать и развивать гуманитарные науки, прививать интерес к ним молодежи. Необходимо поднять качество преподавания в вузах соответствующих дисциплин. Здесь остается ещё много вопросов.

Но уверен, что именно гуманитарные науки могут дать ответы на многие сложные вопросы современного мира», - заключил он.