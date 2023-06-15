АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев выразил соболезнования семьям и близким погибших при пожаре в области Абай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы знаете, что в области Абай сложилась непростая ситуация. К сожалению, в результате катастрофического пожара погибли люди. В связи с этим, мы начали эту неделю с общенационального траура. Глава государства Касым-Жомарт Токаев специально посетил регион и дал конкретные поручения соответствующим органам по оказанию помощи семьям погибших. В целом работы по тушению пожара и другие мероприятия в этом направлении находятся под непосредственным контролем президента. Еще раз выражаем соболезнования семьям и близким погибших от имени Сената», - сказал Маулен Ашимбаев на пленарном заседании палаты.

Ранее сообщалось, что объявлен сбор помощи пострадавшим от пожара в области Абай.

Благотворительный сбор предусматривает передачу средств на специальные счета. Все полученные от сбора средства пойдут на помощь пострадавшим от масштабного пожара в области Абай.