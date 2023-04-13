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Маулен Ашимбаев встретился в Москве с казахстанскими студентами

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
13 Апреля 2023, 19:11
Маулен Ашимбаев встретился в Москве с казахстанскими студентами Фото: senate.parlam.kz

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев в Москве провел встречу с казахстанскими студентами, обучающимися в российских ВУЗах, возложил цветы к памятнику мыслителя Абая Кунанбаева, а также встретился с председателем Государственной Думы Российской Федерации Вячеславом Володиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Во время встречи со студентами Председатель Сената отметил символичность даты ее проведения, которая практически совпала с Днем казахстанской науки. Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на том, что именно талантливая образованная молодежь должна стать драйвером модернизации страны и источником обновления справедливого Казахстана. Поэтому вопросу качественного образования в Республике уделяется приоритетное внимание и ведется системная работа в этом направлении.

Спикер подчеркнул, что январские события потребовали серьезного пересмотра действующей молодежной политики и ознакомил участников встречи с ходом реализации масштабных реформ в Казахстане, инициированных Главой государства.

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«Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, выступая на открытии первой сессии Парламента VIII созыва, отметил, что представительные органы власти пополнились новой плеядой молодых политиков. Им предстоит привнести в общество новые ценности. За последние годы для вовлечения молодежи в сферу госуправления, активизации гражданского потенциала молодежи был инициирован ряд проектов и поправок в законы. При Сенате также действуют общественные проекты, призванные направить потенциал молодых экспертов в экспертизе законопроектов и реализации функций Парламента. Это Клуб молодых экспертов при Сенате и Школа аналитики. Приглашаю вас присоединиться к этим проектам», – сказал Маулен Ашимбаев в ходе беседы.

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Еще одной из важных тем стало обсуждение вызовов современного мира и того, как молодое поколение может на них ответить.

В ходе беседы Спикер Сената также рассказал студентам о том, что в 60-х годах прошлого столетия будущие видные казахские общественные деятели и ученые, обучавшиеся в высших учебных заведениях Москвы, основали объединение «Жас тұлпар», сплотившее не одно поколение.

«Главной идеей объединения «Жас тұлпар» стало прославление казахской культуры, духовности, искусства и литературы. Членами ассоциации были известные писатели, среди которых выдающийся ученый Мурат Ауэзов, ученый-демограф Макаш Татимов, основоположник молекулярной биологии в Казахстане Мурат Айткожин. Многие известные граждане нашей страны вели активную деятельность в ассоциации во время учебы в этом городе. Надеюсь, что добрая традиция преемственности будет продолжена, а полученные знания будут направлены на развитие нашей страны», – отметил Маулен Ашимбаев.

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Также Спикер Сената Парламента РК встретился с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Маулен Ашимбаев поблагодарил российских коллег за активное участие в качестве международных наблюдателей на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Казахстана 19 марта этого года, а также за объективную оценку выборов.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что выборы прошли в рамках политических реформ, инициированных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, и завершили большой электоральный цикл по перезагрузке всей политической системы Казахстана. Кроме того, собеседники обсудили перспективы взаимодействия с депутатами Госдумы по линии совершенствования правовой базы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и иных сферах.


Наука   Сенат   Молодежь   Маулен Ашимбаев  
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