Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился со спикером Парламента Сингапура Сеа Киань Пэном, прибывшим с официальным визитом в Республику Казахстан. В ходе встречи стороны обсудили перспективы инвестиционного сотрудничества и дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своем приветственном слове Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Сингапур является важным партнером Казахстана в регионе Юго-Восточной Азии. За 30 лет установления дипломатических отношений, как отметил председатель Палаты, между Казахстаном и Сингапуром налажен активный политический диалог, крепкие экономические и культурные связи, а такжесформирована прочная договорно-правовая база в различных сферах.

— Мы заинтересованы в укреплении межпарламентского взаимодействия и обмене опытом с Парламентом Сингапура. Важно всесторонне использовать потенциал межпарламентских групп дружбы. Казахстан заинтересован в укреплении торгово-экономического взаимодействия с Сингапуром. В этой связи Парламент активно занимается созданием необходимой правовой базы. В этом году Сенат ратифицировал Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Считаем, что активная роль Парламента в укреплении двусторонних отношений является очень важной, — сказал спикер Сената.

В ходе обсуждения и обмена мнениями касательно перспектив сотрудничества в сферах торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества спикер Сената ознакомил коллегу с комплексными социально-экономическими и политическими реформами, реализуемыми в Казахстане по инициативе Президента страны. В частности, речь шла о мерах, направленных на формирование новой экономической модели, улучшение инвестиционного климата Казахстана.

Проинформировал Маулен Ашимбаев спикера Парламента Сингапура также о законотворческой работе Сената, о планах работы секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий в соответствии с принятой Концепцией на предстоящие десять лет. В этой связи он отметил важность совместной работы и по линии развития духовной дипломатии.

В свою очередь, Сеа Киань Пэн высоко оценил результаты комплексных преобразований, осуществляемых в Казахстане в разных сферах, и выразил готовность к укреплению межпарламентских отношений.