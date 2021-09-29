Маулен Ашимбаев встретился со Спикером Милли Меджлиса Азербайджана Сахибой Гафаровой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате прошла встреча Маулена Ашимбаева с Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой, прибывшей в Казахстан с официальным визитом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Стороны обсудили перспективы развития межпарламентского сотрудничества, в частности вопросы обмена опытом законотворческой работы.

« Азербайджан является стратегическим партнером Казахстана. Наши страны и народы связаны многовековыми узами крепкой дружбы, общей историей, тюркскими корнями, традициями и культурой. В парламентах двух стран созданы Группы сотрудничества. Думаю, важно обмениваться опытом законотворческой работы в области правового обеспечения проводимых реформ в наших странах. По мере стабилизации ситуации с пандемией можно было бы чаще организовывать консультации профильных комитетов, совместные «круглые столы» по различным актуальным вопросам «, - сказал Маулен Ашимбаев.

Он также добавил, что казахстанские парламентарии придают большое значение взаимовыгодному сотрудничеству с азербайджанскими коллегами и на международных парламентских площадках, включая МПА СНГ, ПА ОБСЕ и Межпарламентский Союз. Пользуясь случаем, Спикер Сената пригласил коллегу принять участие в юбилейной сессии Совета МПА СНГ, которая пройдет в следующем году в Алматы.

В ходе беседы поднимались вопросы расширения двустороннего взаимодействия в сферах экономики, торговли, транспорта, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, а также в культурно-гуманитарном направлениях.

В завершение Маулен Ашимбаев выразил уверенность в дальнейшем расширении межпарламентских взаимоотношений в рамках укрепления сотрудничества двух стран.