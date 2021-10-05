Маулен Ашимбаев встретился с религиозными деятелями

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан – руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев встретился с известными религиозными деятелями. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе встреч спикер Сената подчеркнул, что в Казахстане существует четкое понимание, что межнациональная и межконфессиональная толерантность, взаимопонимание и диалог являются важнейшим условием сохранения общественного согласия в нашей стране.

« В нашей стране проживают и мирно сосуществуют более 100 этнических групп , исповедующих 18 религий и конфессий. При этом межэтнический мир и согласие, взаимное уважение к другим религиозным взглядам стали неотъемлемой частью казахстанской культуры и менталитета «, - сказал Маулен Ашимбаев.

В беседе с председателем Управления мусульман Кавказа Шейх-Уль-Ислам Аллахшукюром Паша-Заде стороны отметили важную роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий и Бакинского форума религиозных лидеров в продвижении идей межрелигиозного диалога в глобальном масштабе. Они также обсудили вопросы укрепления сотрудничества этих двух площадок.

В ходе встречи с представителем Англиканской церкви, епископом г. Доркинга Джо Бейли Уэллс Маулен Ашимбаев рассказал о проводимой работе по расширению географии и конфессиональной представленности форума. Стороны выразили уверенность, что решения, принятые на предстоящем XIX заседании Секретариата, позволят вывести VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий на новый уровень.

Встречи проходили в рамках XIX заседания Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, которое состоится завтра в городе Нур-Султане.