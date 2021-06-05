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    22:51, 04 Июнь 2021 | GMT +6

    Маулен Ашимбаев встретился с Президентом Узбекистана

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Казахстана Маулен Ашимбаев во время своего официального визита в Узбекистан встретился с Президентом Шавкатом Мирзиёевым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой пресс-службу Сената.

    Президент Узбекистана с удовлетворением отметил нынешний высокий уровень узбекско-казахстанских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства, достигнутый благодаря регулярным и эффективным контактам на высшем уровне.

    В свою очередь, председатель Сената Маулен Ашимбаев выразил искреннюю признательность лидеру Узбекистана за теплый прием и передал приветствия и наилучшие пожелания от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Спикер Сената Казахстана информировал Главу узбекского государства о проводимой совместной с коллегами из Олий Мажлиса работе по укреплению двустороннего межпарламентского взаимодействия.

    Маулен Ашимбаев отметил, что высокую планку сотрудничества, установленную президентами двух стран, важно поддерживать и продвигать по линии Парламентов Казахстана и Узбекистана. Первый Президент Казахстана – Елбасы Н.А.Назарбаев также продолжает уделять приоритетное внимание укреплению казахстанско-узбекских отношений, подчеркнул спикер Сената. Маулен Ашимбаев рассказал, что межпарламентское сотрудничество Казахстана и Узбекистана активно развивается и по всем его аспектам достигнуто полное взаимопонимание.

    Спикер Сената выразил уверенность, что будущее и Казахстана, и Узбекистана во многом зависит от уровня сотрудничества между нашими странами, а добрососедские, конструктивные и взаимовыгодные отношения – залог процветания наших государств.

    « Тесные, всесторонние и доверительные отношения между нашими государствами полностью отвечают национальным интересам обеих стран. Фундаментом этого сотрудничества является установившийся доверительный и продуктивный диалог на уровне Глав государств. Сенат Парламента Казахстана совместно со своими узбекскими коллегами будет делать все необходимое для укрепления нашего межпарламентского сотрудничества, а также дальнейшего углубления стратегического партнерства между Казахстаном и Узбекистаном «, - заверил Маулен Ашимбаев.

    Стороны также обсудили перспективы укрепления культурно-гуманитарных связей, взаимодействия на международной арене и ряд других вопросов.


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