Маулен Ашимбаев встретился с представителем Всемирной Исламской Лиги

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Республики Казахстан - Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев встретился с Советником Генерального Секретаря Всемирной Исламской Лиги Абдулом Азиз Бен Ахмад Сарханом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Спикер Сената выразил признательность гостю за участие в работе XIX Секретариата Съезда и отметил, что основные цели форума получают позитивный отклик и широкую поддержку в исламском мире.

«Съезд приобретает все более значимую роль в международной жизни. Надеюсь, что межрелигиозный диалог в Нур-Султане будет и далее играть роль важного фактора по обеспечению мира, согласия и сотрудничества на международном уровне», - сказал Маулен Ашимбаев.

Собеседники обсудили и затруднения совершения хаджа паломниками, в том числе из Казахстана из-за пандемии коронавируса. Председатель Сената выразил надежду, на то что в постпандемический период ситуация стабилизируется и казахстанцы вновь получат возможность исполнять свой религиозный долг.

В завершение Маулен Ашимбаев передал Генеральному секретарю Всемирной Исламской Лиги приглашение для участия в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года в столице Казахстана.