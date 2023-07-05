Маулен Ашимбаев встретился с председателем японской парламентской Лиги дружбы с Казахстаном

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев провел встречу с делегацией депутатов Парламента Японии во главе с председателем парламентской Лиги дружбы Японии с Казахстаном Тошиаки Эндо. Стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления межпарламентского взаимодействия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Приветствуя японских парламентариев, Маулен Ашимбаев отметил, что Япония является важным политическим и экономическим партнером Казахстана в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Председатель Сената подчеркнул необходимость усиления взаимодействия на межпарламентском уровне, в том числе в рамках международных организаций, высоко оценив деятельность Парламентской лиги дружбы Японии с Казахстаном.

В ходе встречи стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество и выразили заинтересованность в реализации совместных проектов по декарбонизации, цифровизации, добыче редких металлов, сельскому хозяйству и логистике.

Кроме того, спикер Сената ознакомил коллег с ходом реализации реформ, проводимых в стране по инициативе Главы государства.

Отдельно акцентировал внимание парламентариев Маулен Ашимбаев на деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий и выразил признательность японской стороне за поддержку и активное участие в религиозном форуме.

Тошиаки Эндо отметил эффективность проводимой в Казахстане политической трансформации и подчеркнул важность всестороннего взаимодействия.