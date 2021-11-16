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Маулен Ашимбаев встретился с председателем ПАСЕ Риком Демсом

16 Ноября 2021 17:00
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Маулен Ашимбаев встретился с председателем ПАСЕ Риком Демсом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Председателем Парламентской Ассамблеи Совета Европы Риком Демсом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества Казахстана и ПАСЕ, законодательного обеспечения политических реформ и реализации прав человека в нашей стране. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

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Как отметил Маулен Ашимбаев, сотрудничество с ПАСЕ имеет важное значение для Казахстана.

«Очень значимым считаем принятие в ходе осенней сессии ПАСЕ группой депутатов декларации «Политическая реформа в Казахстане соответствует потребностям и устремлениям его граждан». Депутаты ПАСЕ регулярно посещают Казахстан, участвуют в миссиях по наблюдению за выборами и других мероприятиях. Мы рады, что после стабилизации ситуации с пандемией такие контакты возобновляются в офлайн формате. Заинтересованы в дальнейшем развитии конструктивного диалога с европейскими коллегами», - отметил спикер Сената.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам дальнейшей демократизации политической системы нашей страны. Маулен Ашимбаев рассказал о модернизационной повестке Главы государства Касым-Жомарта Токаева и реализуемых в ее рамках политических реформах. Спикер Сената отметил, что Парламент Казахстана проводит большую работу по законодательному обеспечению политических инициатив Президента.

«Проводимые по инициативе Главы государства политические реформы в Казахстане носят не ситуативный, а стратегический характер. Они направлены на дальнейшую демократизацию политической системы, обеспечение ее открытости, повышение политической конкуренции, создание необходимых условий для реализации прав граждан», - сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе беседы председатель Сената озвучил готовность к дальнейшему сотрудничеству с Парламентской Ассамблеей Совета Европы по разным направлениям.

«В целом, наша страна поддерживает ряд международных инициатив Совета Европы и разделяет универсальные ценности – демократию, права человека и верховенство закона, которые являются неотъемлемыми условиями для стабильности, процветания, безопасности и экономического развития современных государств», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В завершение спикер Сената отметил, что Казахстан настроен активно продвигать повестку политических реформ, принимать дальнейшие меры по защите прав граждан. В этой работе активное участие принимают и будут принимать депутаты Сената Парламента.



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#Внешняя политика Казахстана   #Сенат   #Маулен Ашимбаев  
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