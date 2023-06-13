Маулен Ашимбаев встретился с послом Ирана в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Ирана в Казахстане Али Акбаром Джоукаром, в ходе которой стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества и расширения партнерства между странами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Маулен Ашимбаев отметил, что Иран является близким партнером Казахстана в исламском мире, с которым налажено всестороннее сотрудничество. Значительный импульс двусторонним отношениям, как подчеркнул председатель палаты, придал визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Иран в 2022 году.

Также спикер Сената выразил заинтересованность в дальнейшем развитии взаимоотношений между парламентами двух стран и ознакомил дипломата с ходом реализации реформ, проводимых в стране по инициативе Главы государства.

Отдельно акцентировал внимание собеседника председатель палаты на деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий и пригласил религиозных лидеров Ирана принять участие в юбилейном заседании Секретариата Съезда, которое состоится осенью этого года.