Маулен Ашимбаев встретился с послом Ирана в Казахстане
Маулен Ашимбаев отметил, что Иран является близким партнером Казахстана в исламском мире, с которым налажено всестороннее сотрудничество. Значительный импульс двусторонним отношениям, как подчеркнул председатель палаты, придал визит Президента РК Касым-Жомарта Токаева в Иран в 2022 году.
Также спикер Сената выразил заинтересованность в дальнейшем развитии взаимоотношений между парламентами двух стран и ознакомил дипломата с ходом реализации реформ, проводимых в стране по инициативе Главы государства.
Отдельно акцентировал внимание собеседника председатель палаты на деятельности Съезда лидеров мировых и традиционных религий и пригласил религиозных лидеров Ирана принять участие в юбилейном заседании Секретариата Съезда, которое состоится осенью этого года.