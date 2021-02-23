Маулен Ашимбаев встретился с послом Франции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным послом Французской Республики в Республике Казахстан Дидье Канессом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Сената Парламента РК.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами, в том числе по линии межпарламентского взаимодействия.

«Хочу отметить, что в обеих палатах казахстанского Парламента действуют группы по сотрудничеству с Парламентом Франции. Мы заинтересованы в сохранении хорошей динамики наших межпарламентских связей, а также в конструктивной работе с французскими парламентариями», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также отметил, что отношения между нашими странами успешно развиваются и в культурно-гуманитарной плоскости. Благодаря усилиям двух стран в 2018 году запущена международная образовательная программа «Абай-Верн», в рамках которой первые стипендиаты уже завершили свое обучение во Франции.

«Обучаются казахстанские студенты во Франции и по программе «Болашак». Сегодня ее выпускники достойно работают в государственных учреждениях и частном секторе Казахстана. Также в Алматы успешно функционирует институт «Сорбонна-Казахстан». В ряде городов Казахстана работают представительства культурно-образовательного агентства «Альянс Франсэз». Всё это является конкретным результатом сотрудничества между нашими странами в культурно-гуманитарной сфере», - добавил Председатель Сената.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в этих и других вопросах двустороннего сотрудничества Сенат Казахстана продолжит оказывать все необходимое содействие для дальнейшего укрепления отношений между Казахстаном и Францией.