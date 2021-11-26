Маулен Ашимбаев встретился с Патриархом Кириллом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в ходе своей рабочей поездки в Москву. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Председатель Сената передал Главе Русской Православной Церкви приглашение Президента страны Касым-Жомарта Токаева принять участие в предстоящем Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре 2022 года.

Маулен Ашимбаев отметил, что казахстанцы высоко ценят вклад Святейшего Патриарха Кирилла в продвижение моральных, нравственных ценностей в современном мире, в развитие межрелигиозного диалога, в укрепление мира и согласия между народами.

На встрече были обсуждены вопросы подготовки к предстоящему Съезду лидеров мировых и традиционных религий.

«За 18 лет состоялось шесть Съездов и казахстанский межрелигиозный форум стал представительной и признанной диалоговой площадкой. Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность Московскому Патриархату за постоянную и активную поддержку этой инициативы Казахстана», - сказал спикер Сената.

По словам Маулена Ашимбаева, тематика предстоящего Форума определена как «Роль лидеров мировых и традиционных религий в духовном и социальном развитии человечества в постпандемический период». Спикер Сената подчеркнул, что в новых условиях важно объединить усилия для поиска ответов на вызовы современного мира.

В ходе беседе стороны также отметили традиционно высокий уровень взаимоотношений между Казахстаном и Россией.

«Огромный вклад в развитие отношений между двумя странами внес и вносит Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев. Президент страны Касым-Жомарт Токаев продолжает эту политику и уделяет большое внимание дальнейшему укреплению взаимоотношений между нашими странами. Сенат Парламента Казахстана, со своей стороны, делает все необходимое для дальнейшего развития казахстанско-российских отношений, включая правовое обеспечение договорённостей, достигнутых руководителями наших стран», - отметил спикер Сената.

В свою очередь, Патриарх Кирилл выразил признательность Главе государства и с благодарностью принял приглашение принять участие в работе Съезда.

Глава РПЦ высоко оценил усилия усилия Казахстана по продвижению межрелигиозного диалога на глобальном уровне. Патриарх Кирилл особо отметил выдающуюся роль Первого Президента Казахстана - Елбасы в укреплении Независимости страны и формировании эффективной модели мира и согласия. Он также отметил большой вклад Главы государства в сохранение преемственности этой политики и дальнейшее укрепление общественного согласия в стране на современном этапе. Предстоятель РПЦ также подчеркнул высокий уровень взаимоотношений Казахстана и России. Он выразил уверенность в том, что духовные лидеры должны делать все возможное, чтобы союзническое партнёрство наших стран укреплялось и развивалось в предстоящий период.

В завершении встречи спикер Сената отметил, что в целом, инициативы Казахстана в сфере межконфессионального диалога тесно коррелируются с деятельностью Русской Православной Церкви. В связи с этим Маулен Ашимбаев выразил готовность к дальнейшему активному сотрудничеству по продвижению межрелигиозного диалога и согласия на международном уровне.