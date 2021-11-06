Маулен Ашимбаев встретился с Папой Римским Франциском

РИМ. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Папой Римским Франциском во время рабочего визита в Ватикан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Маулен Ашимбаев от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева вручил Понтифику приглашение принять участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

Спикер Сената рассказал об инициативах Казахстана в сфере межконфессионального согласия и продвижения глобального межрелигиозного диалога, которые также тесно коррелируется с деятельностью Ватикана.

«Межэтнический мир и согласие, взаимное уважение к религиозным взглядам всех граждан являются неотъемлемой частью казахстанской культуры и менталитета. И мы делаем все необходимое для сохранения и продвижения этой культуры толерантности. Именно поэтому наш Первый Президент Нурсултан Назарбаев инициировал в 2003 году созыв Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Значительный вклад в продвижение этой площадки в качестве руководителя Секретариата съезда внес Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев», - отметил Маулен Ашимбаев.

Он выразил признательность Ватикану за поддержку этой инициативы нашей страны.

«За 18 лет казахстанский межрелигиозный форум превратился в представительную диалоговую платформу. Пользуясь возможностью, хочу выразить признательность Святому Престолу за поддержку инициативы Казахстана. Высокопоставленные представители Католической церкви принимали активное участие во всех шести Съездах лидеров мировых и традиционных религий», - подчеркнул спикер Сената.

На предстоящем съезде планируется обсудить роль лидеров мировых и традиционных религий в социально-духовном развитии человечества в постпандемический период. Стороны выразили уверенность в том, что религиозные деятели могут внести значительный вклад в борьбу с пандемией, ее социально-экономическими и гуманитарными последствиями.

«Религиозные лидеры могут внести значительный вклад в осмысление уроков пандемии и борьбу с ее последствиями. Пандемия обострила многие хронические проблемы человечества – бедность, неравенство, плачевное состояние системы здравоохранения во многих странах, низкий уровень образованности людей, экологические и другие проблемы. Кроме того, очевидно, что в постпандемический период должны быть пересмотрены потребительские приоритеты и на первый план выйти духовные и нравственные ценности», - сказал Маулен Ашимбаев.

Папа Римский Франциск поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за приглашение в Казахстан на VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре следующего года. Понтифик подчеркнул важность этой инициативы Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, отметив значимую роль Казахстана в продвижении глобального межрелигиозного диалога.

Собеседники также обсудили ключевые вопросы международной повестки дня, в частности ситуацию в Афганистане, глобальные климатические изменения и другие.

В тот же день Маулен Ашимбаев встретился с Государственным секретарем Ватикана Пьетро Паролином, в ходе которой стороны обсудили вопросы сотрудничества между Казахстаном и Ватиканом.

Также состоялась встреча с Президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем Анхелем Аюсо Гиксотом.



