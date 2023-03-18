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Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями ОБСЕ

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
18 Марта 2023, 15:27
Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями ОБСЕ Фото: senate.parlam.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев и группа депутатов встретились с представителями миссии наблюдателей от ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ за внеочередными выборами депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Маулен Ашимбаев выразил признательность международным наблюдателям за то, что они откликнулись на приглашение и прибыли в Казахстан для мониторинга избирательного процесса. Председатель Сената подчеркнул, что в Казахстане предпринимаются все меры для того, чтобы выборы прошли в соответствии с национальным законодательством и международными нормами.

Спикер также ознакомил участников встречи с внутриполитическими преобразованиями и рассказал, что это позволило сделать электоральный процесс еще более эффективным. В частности, была введена новая смешанная система выборов депутатов в Мажилис – по партийным спискам и одномандатным округам. Кроме того, введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодежи, законодательно узаконен статус парламентской оппозиции, упрощен порядок регистрации политических партий и другие.

«Казахстан заинтересован в проведении честных, открытых и конкурентных выборов. Для дальнейшего развития Казахстана, как стабильной и демократической страны - это имеет решающее значение. Люди ждут реальных изменений, и необходимо оправдать эти ожидания. Хочу отметить высокий уровень активности и конкуренции на выборах. Это позитивная тенденция, демонстрирующая рост политической активности в стране», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи Председатель Сената также поблагодарил наблюдателей от ОБСЕ и Парламентской Ассамблеи ОБСЕ за организацию миссии по наблюдению за парламентскими выборами в Казахстане. Была отмечена высокая роль наблюдателей в мониторинге выборов.

Парламентарии со своей стороны отметили высокий уровень подготовки к предстоящим выборам в стране. И выразили надежду на дальнейшее укрепление межпарламентского сотрудничества.

Отметим, мониторинг за предстоящими выборами будут осуществлять 793 наблюдателя от 12 международных организаций и 41страны.


ОБСЕ   Сенат   Маулен Ашимбаев  
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