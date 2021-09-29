Маулен Ашимбаев встретился с Главой Башкортостана Радием Хабировым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Сенате прошла встреча Маулена Ашимбаева с Главой Республики Башкортостан Российской Федерации Радием Хабировым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В своём выступлении Спикер Сената отметил, что для Казахстана Российская Федерация является союзником и стратегическим партнером. Между двумя странами сложились отношения полного взаимопонимания и доверия. Он подчеркнул, что в этой связи важно продолжать развивать двустороннее сотрудничество в торгово-экономическом, культурно-гуманитарном и политическом направлениях с Республикой Башкортостан.

«На уровне депутатского корпуса между нашими странами налажен устойчивый диалог по всем вопросам сотрудничества. Во время визита делегации Совета Федерации Федерального Собрания России в Казахстан мы договорились активно развивать межпарламентское взаимодействие между двумя странами. Депутаты Совета Федерации Федерального собрания от Башкортостана могли бы принять активное участие в работе нашей совместной комиссии или других мероприятиях по линии двух палат наших Парламентов», - сказал Маулен Ашимбаев.

В завершение Председатель Сената выразил уверенность в том, что дружественные казахстанско-башкирские отношения – это общее историческое достояние двух народов, а также прочный фундамент для перспективного партнёрства по направлениям, представляющим взаимный интерес.



