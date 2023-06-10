Маулен Ашимбаев встретился с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с Генеральным секретарем Мусульманского совета старейшин Мухаммедом Абдельсаламом. Собеседники обсудили планы по совместному продвижению межрелигиозного и межцивилизационного диалога, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

В приветственном слове Спикер Сената выразил признательность Мухаммеду Абдельсаламу за поддержку идей и активное участие в работе Международного форума Астана.

Отдельно Маулен Ашимбаев остановился на вкладе Совета старейшин в продвижении идей мира, единства и религиозной толерантности на международной арене, подчеркнув активное участие Совета в работе Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

«Открытие представительства Мусульманского совета старейшин имеет особое значение для Казахстана. Деятельность Совета направлена на распространение таких ценностей, как толерантность, мир и согласие. В целом, цели Совета созвучны с целями Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Поэтому мы надеемся, что работа новой структуры внесет большой вклад в продвижение идей и целей Съезда», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Кроме того, в ходе встречи Спикер Сената проинформировал собеседника об итогах встреч с религиозными лидерами Египта, а также рассказал о предстоящих планах работы Сената.

Со своей стороны, Мухаммед Абдельcалам отметил высокую роль Съезда лидеров мировых и традиционных религий, а также вклад Казахстана в продвижение межконфессионального и межцивилизационного диалога на международном уровне.