Маулен Ашимбаев встретился с гендиректором «Тенгизшевройл»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев провел встречу с генеральным директором ТОО «Тенгизшевройл» Кевином Лайоном, в ходе которой стороны обсудили актуальные вопросы нефтяной отрасли и план работы компании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Собеседники обсудили вопросы внедрения в производство передовых технологий, что особенно актуально в контексте заявленной Казахстаном цели по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. А также в связи с проблемой дефицита воды, которую ранее на состоявшемся в начале июня этого года Международном форуме Астана Глава государства обозначил как один из главных вызовов современности.

Особое внимание было уделено вопросам расширения сотрудничества в сфере газовых поставок, нацеленных на обеспечение внутренних потребностей страны.

Кевин Лайн рассказал о планах компании на предстоящий период и выразил готовность к взаимодействию.