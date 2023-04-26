Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Маулен Ашимбаев встретился с депутатами маслихата Алматинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Апреля 2023, 14:37
Маулен Ашимбаев встретился с депутатами маслихата Алматинской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев обсудил с депутатами маслихатов Алматинской области задачи, исходящие из поручений Главы государства, и новый формат взаимодействия Сената с маслихатами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Председатель Сената акцентировал внимание на необходимости качественной и оперативной реализации задач, которые были поставлены на совещании по вопросам социально-экономического развития Казахстана Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что Сенат, являющийся палатой, представляющей интересы регионов, намерен и дальше усиливать связь с маслихатами.

В этой связи, председатель Сената определил ряд приоритетных направлений в предстоящей совместной работе. Так, по мнению Маулена Ашимбаева, сейчас важно активнее привлекать депутатов маслихатов к деятельности по принятию законов новой формации. А сенаторы в свою очередь должны больше внимания уделять вопросам развития регионов и законодательно содействовать решению системных проблем.

«В каждом регионе существуют свои специфические актуальные проблемы. Большинство из них, как подчеркнул Глава государства, связаны с инфраструктурой, социальными объектами, реализацией государственных программ. Депутаты Сената будут планомерно поднимать их на центральном уровне и содействовать их положительному решению. В прошлом году Парламент принял 86 законов, 13 были инициированы депутатами. Принятые законы направлены на развитие страны и повышение качества жизни граждан. Кроме того, реализуются десять национальных проектов, утвержденных Президентом страны. Все эти документы имеют прямое отношение к развитию регионов. Мы вместе должны обеспечить их качественную и оперативную реализацию», – сказал Маулен Ашимбаев и призвал коллег консолидировать усилия вокруг реализации поставленных Главой государства задач.

Обратил внимание спикер Сената и на важность повышения роли маслихатов в свете развития системы местного госуправления и самоуправления. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что в действующее законодательство уже внесен ряд изменений, которые позволяют передать некоторые функции от центра – в регионы. Кроме того, в ближайшие месяцы ожидается принятие ещё ряда законодательных новелл.

«Вопросу децентрализации системы управления большое значение придает Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. В результате проведенных административных реформ ряд функций Правительства была передана центральным государственным органам. В рамках следующего этапа административных реформ ряд полномочий должны быть переданы местным исполнительным органам власти. Уже в ближайшие месяцы мы планируем принять соответствующие законы. В связи с этим, возможно, стоит рассмотреть вопрос о дальнейшем повышении роли маслихатов. Новый этап административных преобразований должен открыть путь к расширению компетенции местных представительных органов», - отметил Маулен Ашимбаев.

Затронул спикер Сената и вопросы оказания материально-технической и методической помощи маслихатам. Предложение председателя – организация регулярных семинаров, тренингов и обмена опытом для депутатов маслихатов, что в итоге позволит создать достойные условия для повышения квалификации депутатов местных представительных органов.

В рамках визита в Алматинскую область спикер Сената встретился и с активной молодежью региона. Он выразил уверенность в том, что новое поколение молодых управленцев продолжит курс на созидание Справедливого Казахстана.

«Вы знаете, что 2019 и 2020 годы были объявлены Годом молодежи и Годом волонтера, был создан Президентский молодежный кадровый резерв. Мы приглашаем вас принять активное участие в проектах Сената – Школе аналитики и Клубе молодых экспертов. Будущее нашей страны неразрывно связано с молодежью. Мы верим, что каждый из вас, чувствуя эту ответственность, внесет большой вклад в развитие нашей страны в своих сферах», – отметил Маулен Ашимбаев и акцентировал внимание на необходимости формирования у современного поколения правильных ценностей, глубоких знаний и профессиональных навыков.

Также спикер Сената также встретился с коллективом Центра оказания специальных социальных услуг «Шарапат».


Алматинская область   Сенат   Маулен Ашимбаев  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Как мудрость казахских пословиц вдохновляет британскую молодежь
Как мудрость казахских пословиц вдохновляет британскую молодежь
Культовая казахстанская группа «Дос-Мукасан» представила новую песню «Алматым»
Культовая казахстанская группа «Дос-Мукасан» представила новую песню «Алматым»
Титульный бой Аската Жантурсынова  завершился жестким нокаутом
Титульный бой Аската Жантурсынова  завершился жестким нокаутом
Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане
Сколько людей разных национальностей проживает в Казахстане
Казахский язык может стать международным языком общения – Иван Червинский
Казахский язык может стать международным языком общения – Иван Червинский
Учу язык, потому что хочу знать – общественный деятель Елена Семидоцких
Учу язык, потому что хочу знать – общественный деятель Елена Семидоцких
Международная олимпиада по химии среди школьников из 21 страны стартовала в Астане
Международная олимпиада по химии среди школьников из 21 страны стартовала в Астане
У нас дома все говорят по-казахски - Светлана Крумент
У нас дома все говорят по-казахски - Светлана Крумент
День единства народа Казахстана массово отмечают в Алматы
День единства народа Казахстана массово отмечают в Алматы