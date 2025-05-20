Маулен Ашимбаев высказался о важности концепции «Адал азамат»

Как отметил спикер палаты, для успешного развития регионов и повышения благосостояния граждан важны качественная реализации реформ, инициированных Президентом страны, и консолидация общих усилий. В этом ключе он обозначил ключевые направления совместной работы в законодательной сфере на предстоящий период.

- По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в стране реализуются комплексные реформы, в том числе, направленные на диверсификацию экономики, развитие обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства. На IV заседании Национального курултая были также обозначены приоритеты, касающиеся социально-экономического и политического развития страны. Эти комплексные инициативы – залог создания Справедливого, Безопасного, Чистого и Сильного Казахстана. В этой связи, для качественной реализации поставленных Главой государства задач, важно продолжить системное взаимодействие и совместную работу сенаторов с депутатами маслихатов, – сказал спикер Сената и акцентировал внимание участников на задачах по развитию новых точек роста и привлечению инвестиций в регион.

Обсуждены были и задачи в сфере межэтнических отношений, обозначенные Главой государства на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана, а также вопросы продвижения духовной дипломатии в рамках подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Отдельное внимание в ходе встречи с креативной молодежью региона было уделено роли образованных молодых людей в процессе модернизации страны.

- Казахстан должен стать современным и сильным государством, в котором основной приоритет – принцип Справедливости. Достичь этой задачи без участия молодежи невозможно, поскольку для развития нужны свежие идеи и новый взгляд. Поэтому важно формировать у молодых людей навыки постоянного самообразования, анализа, повышения эмоционального интеллекта. Вместе с тем, сила личности – заключается в культивировании правильных ценностей и следовании принципу «Адал азамат», выдвинутому Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, – отметил спикер Сената.

Кроме того, сенаторы посетили ряд социальных объектов и провели встречи с трудовыми коллективами предприятий.