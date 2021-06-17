Маулен Ашимбаев: Важно уменьшить разрыв в финансировании разных регионов
Председатель Сената отметил, что практически все регионы страны всё меньше рассчитывают на свои доходы и становятся зависимыми от трансфертов из республиканского бюджета.
В прошлом году доля собственных доходов в местных бюджетах составила 41%, в 2019 - 42,5%, а в 2018 – 48%. То есть, тенденция налицо. С другой стороны, растут и объемы изъятий в регионах-донорах.
«Другая тенденция – в последние годы отмечается рост объемов изъятий в регионах-донорах. По Атырауской области, начиная с 2018 года, объем изъятий вырос вдвое, по Алматы – в 1,7 раза. Таким образом, мы снижаем заинтересованность регионов в развитии собственной налоговой базы, они рассчитывают на поддержку центра. C этими трендами нужно работать», - сказал Маулен Ашимбаев.
В связи с этим спикер Сената предложил провести анализ распределения налогов и поступлений между республиканским и местным бюджетами, предпринять меры по снижению объемов теневой экономики и усовершенствовать методику расчетов трансфертов общего характера. Последнее важно для уменьшения диспропорций между регионами и обеспечения выравнивания бюджетов.