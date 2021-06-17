Маулен Ашимбаев: Важно уменьшить разрыв в финансировании разных регионов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Собственные доходы местных бюджетов за последние три года снижаются. Об этом заявил спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председатель Сената отметил, что практически все регионы страны всё меньше рассчитывают на свои доходы и становятся зависимыми от трансфертов из республиканского бюджета.

В прошлом году доля собственных доходов в местных бюджетах составила 41%, в 2019 - 42,5%, а в 2018 – 48%. То есть, тенденция налицо. С другой стороны, растут и объемы изъятий в регионах-донорах.

«Другая тенденция – в последние годы отмечается рост объемов изъятий в регионах-донорах. По Атырауской области, начиная с 2018 года, объем изъятий вырос вдвое, по Алматы – в 1,7 раза. Таким образом, мы снижаем заинтересованность регионов в развитии собственной налоговой базы, они рассчитывают на поддержку центра. C этими трендами нужно работать», - сказал Маулен Ашимбаев.

В связи с этим спикер Сената предложил провести анализ распределения налогов и поступлений между республиканским и местным бюджетами, предпринять меры по снижению объемов теневой экономики и усовершенствовать методику расчетов трансфертов общего характера. Последнее важно для уменьшения диспропорций между регионами и обеспечения выравнивания бюджетов.



