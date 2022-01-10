Маулен Ашимбаев: В этот непростой момент всем нам важно объединиться вокруг Главы государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев в день траура выразил от имени всей верхней палаты Парламента РК соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передает МИА «Казинформ».

« В связи с человеческими жертвами в результате последних трагических событий в стране Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 10 января 2022 года Днём общенационального траура.

От Сената Парламента и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

Уверен, что решительные и своевременные действия Президента страны позволят в ближайшее время вернуть Казахстан к мирной и спокойной жизни.

В этот непростой момент всем нам важно объединиться вокруг Главы государства для стабилизации ситуации, а также восстановления экономики, инфраструктуры и реализации важнейших реформ во всех сферах», - написал спикер Сената на своей странице в Facebook.