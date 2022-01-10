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    15:45, 10 Январь 2022 | GMT +6

    Маулен Ашимбаев: В этот непростой момент всем нам важно объединиться вокруг Главы государства

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев в день траура выразил от имени всей верхней палаты Парламента РК соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передает МИА «Казинформ».

    « В связи с человеческими жертвами в результате последних трагических событий в стране Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 10 января 2022 года Днём общенационального траура.

    От Сената Парламента и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим.

    Уверен, что решительные и своевременные действия Президента страны позволят в ближайшее время вернуть Казахстан к мирной и спокойной жизни.

    В этот непростой момент всем нам важно объединиться вокруг Главы государства для стабилизации ситуации, а также восстановления экономики, инфраструктуры и реализации важнейших реформ во всех сферах», - написал спикер Сената на своей странице в Facebook.


    Теги:
    Сенат Маулен Ашимбаев Парламент Общество ЧП-2022 Сила в единстве
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