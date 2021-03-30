Маулен Ашимбаев: В эпоху глобализации ключевое значение имеет сохранение национальной идентичности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Парламентские слушания на тему «Продвижение национальных ценностей в эпоху глобализации – основа комплексной модернизации», прошли сегодня в Сенате Парламента РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В своем выступлении председатель палаты Маулен Ашимбаев подчеркнул, что вопросам продвижения национальных ценностей в стране уделяется большое значение. Эти вопросы подняты в статье Президента страны Касым-Жомарта Токаева «Независимость превыше всего». Тема становится всё более актуальной, учитывая, что процесс глобализации сопровождается не только обменом товарами и капиталом, но и взаимным проникновением культур и идей. По словам спикера Сената, несмотря на то, что у этого процесса есть свои плюсы и минусы, глобализацию, тем не менее, нужно воспринимать как новую реальность и стараться использовать её в своих интересах.

«В условиях глобализации мы должны укреплять свои национальные ценности и продвигать их на мировом уровне. На протяжении веков наш народ формировал свою неповторимую культуру, искусство и традиции. Поэтому мы должны не только сохранить это богатство, но и способствовать тому, чтобы они заняли достойное место в мировой культуре. Именно такие идеи лежат в основе программы «Рухани жаңғыру», инициированной Елбасы», – сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената подчеркнул, что одновременно с продвижением национальных ценностей на международном уровне, важно продолжать формировать правильную систему ценностей внутри нашего общества. В качестве ориентира он привел концепцию мыслителя Абая о всесторонне развитом человеке – «Толық адам», о которой в своей статье «Абай и Казахстан в XXI веке» говорил Глава государства. Этот подход включает в себе такие важнейшие компоненты как целеустремленность, ответственность, стремление к знаниям и саморазвитию.

«Опираясь на концепцию «Толық адам», необходимо формировать в обществе культ знаний. Основным его компонентом должен стать принцип «непрерывного образования в течение всей жизни». Следует также культивировать в обществе доверие, сострадание и ответственность. Об этом тоже говорил великий Абай. Кроме того, важное значение имеют такие ценности как целеустремленность и трудолюбие. В современном обществе достойный труд должен стать ключевой ценностью, идеей и жизненной целью», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

По словам спикера Палаты, укрепление таких идеологических ценностей необходимо для комплексной и системной реализации модернизационного курса Главы государства.

С докладом в ходе парламентских слушаний выступил депутат Сената Бакытжан Жумагулов. Кроме того, своё мнение по теме слушаний выразили государственный и общественный деятель Омирзак Озганбаев, директор Института языкознания им. А. Байтурсынова Анар Фазылжанова, президент Ассоциации вузов Казахстана Рахман Алшанов, председатель Союза писателей Казахстана Улугбек Есдаулет, заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана Майя Бекбаева, председатель правления АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» Дархан Кыдырали и другие.

По итогам слушаний были приняты специальные рекомендации, которые будут направлены в Правительство. В них обозначены предложения участников встречи, направленные на дальнейшую популяризацию национальных ценностей. В частности, предложены механизмы по усилению роли казахского языка в государственных органах, квазигосударственных учреждениях и дошкольных организациях образования. Для этого важно внести дополнения в действующие программные документы по языковой политике.

Кроме того, рекомендации предусматривают разработку специальной программы, регулирующей вопросы внутренней миграции для развития приграничных зон. Сенаторы также предлагают внести изменения и дополнения в действующий закон «О культуре» с целью развития отечественной литературы, в том числе детской. Участники отметили важность изучения передовых технологий и предложили разработать конкретные механизмы, которые обеспечат защиту от кибербуллинга.

В работе слушаний в онлайн и офлайн-форматах приняли участие депутаты Парламента, заместитель Премьер-Министра страны Ералы Тугжанов, руководители ряда министерств, ученые и представители интеллигенции со всех областей и мегаполисов страны.

Модератором Парламентских слушаний выступил секретарь комитета Сената по социально-культурному развитию и науке Нариман Турегалиев.