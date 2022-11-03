Маулен Ашимбаев: Укрепление системы защиты прав человека – цель проводимых реформ

3 Ноября 2022, 11:23

3 Ноября 2022, 11:23

Маулен Ашимбаев: Укрепление системы защиты прав человека – цель проводимых реформ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев заявил на пленарном заседании палаты, что укрепление системы защиты прав человека, обеспечение баланса полномочий и ответственности являются основными целями проводимых в Казахстане реформ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важной целью проводимых в Казахстане реформ является укрепление системы защиты прав человека, обеспечение баланса полномочий и ответственности между ветвями власти, а также между центром и регионами. Принятые сегодня законы будут способствовать развитию демократических институтов, укреплению доверия граждан к государственным и политическим структурам. Это важный шаг к построению справедливого Казахстана», - сказал Маулен Ашимбаев, комментируя принятие Закона о Конституционном суде.

Ранее сообщалось, что Сенат принял Закон о Конституционном суде.

Теперь казахстанцы смогут оспаривать законы или нормативно-правовые акты, которые затрагивают их права и свободы. Обращения граждан будет принимать Конституционный суд. Также закон должен усилить правозащитные институты государства и расширить доступ граждан к конституционному контролю.