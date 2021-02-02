Маулен Ашимбаев: Требуется перенастройка системы образования в соответствии с мировыми трендами

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев провел очередное заседание Клуба молодых экспертов при Сенате, где обсудили проблемы казахстанского образования и науки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая встречу, спикер Палаты отметил важность заявленной темы и остановился на некоторых трендах развития этой сферы.

«Становление и развитие казахстанской системы образования и науки всегда было приоритетом нашего государства. Ряд серьезных задач был поставлен в сентябрьском послании Президента страны. В целом, в рамках программы модернизации страны этой сфере уделяется самое пристальное внимание», - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената подчеркнул, что COVID-19 привел к проблемам в функционировании системы образования. В то же время пандемия показала, что новые методы в обучении могут и должны быть внедрены, а потенциал дистанционного образования нужно использовать более широко.

Маулен Ашимбаев также остановился на содержательных изменениях в образовательной сфере, характерных для всех стран мира.

«Обучение становится пожизненным процессом. Это требует определенной перенастройки системы образования. Есть также мнение на экспертном уровне, что сегодня система высшего образования не выполняет две наиболее важные для современного мира функции – формирование интерпретационного контекста и системного мышления, а также ценностной системы у учащихся», - подчеркнул председатель Сената.

В мероприятии принял участие министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов. Он рассказал о проводимой работе профильного ведомства и выполнении поручений Главы государства по реформе системы образования.

«Мы живем в новом мире, в новых условиях. Система образования должна быть адаптирована к этому. Вопрос не в том, чтобы провести новые реформы. Нам важно сделать так, чтобы все преобразования были эффективны, повышали уровень образования казахстанцев, формировали соответствующие требованиям времени компетенции», - отметил министр.

В ходе заседания Клуба молодых экспертов участники дискуссии поделились своим мнением по наиболее актуальным проблемам казахстанского образования и науки.

Социолог, эксперт по мониторингу и оценке в Youth Corps Project Камила Ковязина рассказала о проблемах повышения квалификации учителей в рамках перехода к обновленному содержанию среднего образования. Член Президентского молодежного кадрового резерва, политолог Индира Рыстина остановилась на проблемах высшего и послевузовского обучения. Свои рекомендации по развитию сферы образования для детей в особенными потребностями высказала член попечительского совета благотворительного фонда Kzhol Диана Ерлан. А заведующий лабораторией генетики человека в Национальном центре биотехнологий Максат Жабагин осветил проблемные вопросы подготовки научных кадров в Казахстане.