Маулен Ашимбаев: Трагические события показали необходимость серьезных системных преобразований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев выразил соболезнования родным и близким погибших при трагических событиях в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Открывая работу пленарного заседания палаты, спикер остановился на трагических событиях последних дней, унесших жизни десятков сотрудников правопорядка и мирных жителей. От Сената Парламента и от себя лично Маулен Ашимбаев еще раз выразил искренние соболезнования родным и близким погибших, пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Спикер Сената отметил, что волевые и своевременные решения Президента Касым-Жомарта Токаева позволили в кратчайшие сроки стабилизировать ситуацию в стране и обеспечить безопасность государства.

«Первые дни января стали самыми сложными в истории независимого Казахстана. Наша государственность оказалась под угрозой. Благодаря твердым и своевременным решениям Президента страны удалось дать решительный отпор преступным действиям. Хочу особо отметить самоотверженные действия наших правоохранительных органов и военных», - сказал Маулен Ашимбаев.

По мнению председателя Сената, трагические события показали необходимость проведения в стране серьезных системных преобразований, которые в своём обращении озвучил Президент страны Касым-Жомарт Токаев. Маулен Ашимбаев отметил, что сейчас начинается новый этап развития страны, и в связи с этим перед Сенатом также стоят большие задачи по качественному и своевременному законодательному обеспечению всех инициатив Главы государства.

«Перед депутатами стоят масштабные задачи. Сейчас казахстанцы ждут от нас реальной работы и конкретных результатов. Нам важно оправдать доверие и надежды граждан. Мы должны проявить активность и, как отметил наш Президент, вместе построить новый Казахстан», - подчеркнул Спикер палаты, обращаясь к сенаторам.