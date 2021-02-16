Маулен Ашимбаев: Справедливая оценка трагедии Ашаршылық возможна лишь после проведения комплексных исследований

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Национальной академической библиотеке Республики Казахстан состоялся круглый стол «Тернистый путь к свободе: исторический взгляд на последствия Ашаршылық». В ходе встречи известные отечественные и зарубежные ученые-историки обсудили причины и последствия голода в казахской степи, а также проблемы с которыми сталкиваются ученые в процессе исследования темы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Выступая перед собравшимися, Маулен Ашимбаев отметил, что при изучении трагедии Ашаршылық важно использовать научный подход, не политизируя данный вопрос.

« Ашаршылық - это трагедия, через которую прошел не только казахский народ, это страшное гуманитарное бедствие для всех стран бывшего Союза. По этой причине мы к проблеме Ашаршылық должны подходить, прежде всего, с научной точки зрения, не придавая вопросу политическую окраску «, - сказал Маулен Ашимбаев.

По мнению председателя Сената, для объективной оценки произошедшего важно учитывать исторический контекст и весь спектр происходящих в тот период событий. Это позволит более объективно воспринимать причинно-следственные связи произошедшего. Важно знать и понимать суть политики тех времён, исследовать как большевистские планы реализовывались, а далее сравнивать и систематизировать ошибки, которые тогда допускались властями.

« Кроме Казахстана, голод испытывало население Украины, Беларуси, Молдовы, ряда регионов России, в том числе Поволжья и Северного Кавказа. С этой точки зрения, наверное, голод нельзя назвать преступлением против определенной нации. В первую очередь, это тяжелейшие последствия политики, проводимой властями того времени. Поэтому голод - это трагедия, через которую прошел не только казахский народ, это страшное гуманитарное бедствие для всего человечества «, - отметил Маулен Ашимбаев.

Кроме того, в своем выступлении спикер Сената отметил, что в советское время тема Ашаршылық всегда была закрытой и только благодаря независимости по инициативе Елбасы Нурсултана Назарбаева о белых пятнах истории стали говорить на высоком государственном уровне. Большое внимание изучению этого вопроса уделяет сейчас Президент РК Касым-Жомарт Токаев. «Без прошлого нет будущего», - гласит народная мудрость, а значит и эти уроки истории нужно исследовать тщательно и максимально объективно. Такое по плечу лишь профессиональным ученым», - считает председатель Сената.

« Эти факторы должны стать основой исследовани я по тематике Ашаршылық. Мы должны отдать приоритет , в первую очередь , научным исследованиям. Потому что только ученые могут раскрыть горькую правду об Ашаршылық и донести ее до нашего народа. В целом, общественное мнение по историческим событиям должно основываться на научном мнении «, - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената добавил, что в связи с этим большая ответственность возлагается на отечественных ученых-историков. Поэтому для них важно предоставить доступ к актуальным архивным данным, в том числе, соседних стран; наладить тесные контакты с учеными, проживающими в регионах и изучающими данную тему; собирать воспоминания очевидцев «трагедии века», переживших суровые годы Ашаршылық. Причем к исследовательским работам в данном направлении, по мнению Маулена Ашимбаева, принципиально важно привлекать молодое поколение историков.

О причинах и борьбе с последствиями Ашаршылық в своем докладе рассказал директор Института истории и этнологии им. Ш. Уалиханова, Зиябек Кабульдинов. А директор Института истории государства Еркин Абиль акцентировал внимание на теоретических и методологических вопросах изучения трагедии.

« Формирование исторического сознания казахстанского общества – одна из задач создания непротиворечивой, системной, дефрагментированной и избавленной от «белых пятен» картины национальной истории. Объективное изучение истории советского периода, особенно первых его десятилетий, позволит нам более обширно понять логику и механизм формирования современной казахской нации, её стратегии адаптации и модернизации «, – сказал Еркин Абиль.

Свой призыв о перспективах совместного изучения Ашаршылық высказала и профессор Университета штата Мэриленд (США) – Сара Камерон. Специализируясь на изучении вопросов голода начала прошлого века в странах Советского Союза, она считает, что от совместной работы выиграет всё научное сообщество.

«Некоторые материалы существует, но их нелегко найти. Необходимо составить каталог этих мемуаров, чтобы они были доступны в центральной базе данных или научном центре по изучению голода. Исследователи скажут большое спасибо, если эти материалы, часто существующие только на казахском, будут переведены на русский и английский языки», – сказала профессор.

Кроме того, на встрече также выступили видные ученые и общественные деятели – Талас Омарбеков, Смагул Елубай, Бейбит Койшыбаев, Берик Абдыгалиулы и другие. По итогам мероприятия участниками были приняты специальные рекомендации, которые будут направлены в ответственные госорганы.

Вместе с учеными во встрече принимали участие министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, министр информации и общественного развития Аида Балаева.

Мероприятие было организовано Сенатом Парламента Республики Казахстан, институтами истории государства, а также истории и этнологии имени Ш. Уалиханова.