Маулен Ашимбаев: Сенаторы инициируют 16 законопроектов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Палаты Маулена Ашимбаева состоялось заседание Бюро, на котором депутаты утвердили повестку заседания Сената, запланированного на 23 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-сужбу Сената Парламента РК.

В повестку очередного заседания Сената включён законопроект «О ратификации Протокола по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной конвенции по защите морской среды Каспийского моря». Ратификация данного Протокола позволит принимать законодательные, административные или другие меры для выполнения положений Протокола оценки воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте. Это является важным для предотвращения, снижения и контроля загрязнения морской среды и суши, а значит будет содействовать сохранению биоразнообразия моря и рационального использования его природных ресурсов и по охране здоровья человека.

Также в четверг сенаторы во втором чтении рассмотрят законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан».

В ходе заседания Бюро Председатели Комитетов Палаты отчитались о ходе работы по инициированию сенаторами законопроектов.

«На прошедшей сессии депутаты Сената проявили активность и инициировали 7 законопроектов. Во время нынешней сессии темпы этой работы будут усилены. Сенаторы уже начали инициативную работу по 16 законопроектам. В соответствии с поручением Главы государства мы должны до конца года принять законопроекты об Уполномоченном по правам человека и сопутствующие к нему законопроекты, а также законопроекты о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс и другие проекты», - сказал Маулен Ашимбаев.

Также в числе инициатив сенаторов законопроект по вопросам улучшения качества жизни людей с инвалидностью, направленный на предоставление особого статуса семьям, воспитывающих ребёнка-инвалида и расширения возможностей для улучшения их жилищных условий. Инициативный законопроект по вопросам использования пастбищ направлен на улучшение ситуации с дефицитом пастбищ и будет способствовать решению актуальных проблем сельского хозяйства в рамках поручений Главы государства. Кроме того, сенаторы разрабатывают ещё ряд законопроектов по вопросам производства и оборота органической продукции, усиления борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и новых синтетических веществ и др.

В ходе заседания отмечалось, что все инициируемые сенаторами законопроекты являются необходимыми для нашей страны и общества, так как нацелены на решение имеющихся проблем, с которыми сталкиваются казахстанцы и восполнение пробелов, имеющихся в законодательстве.

Также члены Бюро Сената рассмотрели и утвердили кандидатуру Игоря Мусалимова на должность полномочного представителя Парламента Казахстана в МПА СНГ.

Кроме того, поступивший ранее из Мажилиса проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления» на заседании Бюро был передан в работу Комитету по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству.