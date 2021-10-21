Маулен Ашимбаев: Сенат внес поправки в законопроект, направленные на предотвращение взрывов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенат Парламента РК на пленарном заседании рассмотрел во втором чтении проект Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных закупок, закупок недропользователей и субъектов естественных монополий, связи, автомобильного транспорта и обороны», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект позволит упростить процедуру государственных закупок и устранить излишнее регулирование. Сегодня мы внесли ряд поправок в этот законопроект и направляем их в Мажилис. Внесенные Сенатом поправки предусматривают реализацию поручений Главы государства по дальнейшему развитию сферы науки, обозначенному в нынешнем Послании. В частности, предлагается ввести новый вид финансирования для оплаты труда ведущих ученых страны через базовое финансирование, прямое финансирование научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования. Кроме того, предлагается увеличить срок финансирования научных, научно-технических проектов и программ с трех до пяти лет. Также, изменения, вносимые Сенатом, направлены на регулирование способов хранения и уничтожения оружия. Это шаг к тому, чтобы взрывы, которые произошли в последнее время в нашей стране на складах оружия, больше не повторялись. Надеемся, что после принятия законопроекта он будет служить интересам и государства, и народа», – сказал М. Ашимбаев.

Как отметил выступивший с докладом по законопроекту сенатор Едил Мамытбеков, законопроект является важным, как с социально-экономической, так и с общественно-политической точки зрения. Законопроектом предусматривается: внедрение 4 новых способов осуществления госзакупок; сокращение 4 оснований осуществления госзакупок способом из одного источника; отнесение к конкурентным следующие способы госзакупок: конкурс, аукцион, запрос ценовых предложений и через товарные биржи; обязательное размещение на веб-портале госзакупок отчета о госзакупках из одного источника с указанием сведений о должностном лице, принявшем решение о закупках из одного источника, а также обоснований причин невозможности осуществления закупок конкурентными способами; персональная ответственность первого руководителя заказчика по закупкам из одного источника. Также вводятся новые понятия – электронный каталог товаров, электронный депозитарий, офтейк-контракт, форматно-логический контроль, база паспортов потенциальных поставщиков, согласительная комиссия.

Е. Мамытбеков отметил, что в Мажилисе в законопроект были внесены поправки, направленные на развитие местного содержания и обеспечение поддержки казахстанских производителей, образование Единого оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры военного назначения, исключение бумажного вида закупок, а также обеспечение прозрачности осуществления закупок субъектами естественных монополий.

Сенатор Мамытбеков также сообщил, что, в ходе обсуждения законопроекта, депутатами Сената внесены изменения и дополнения в законопроект. В частности, в Закон «О государственных закупках» в части включения электронного магазина в конкурентные способы осуществления госзакупок; конкретизации субъектов, не имеющих право участвовать в государственных закупках инжиниринговых услуг или строительно-монтажных работ на одном и том же объекте строительства.

Также внесены поправки в Закон «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан», касательно особенностей оборота боеприпасов, дальнейшее хранение которых представляет реальную опасность и требует незамедлительного уничтожения в целях недопущения в будущем трагедий, которые случились в Арыси и Байзаковском районе Жамбылской области. Изменения внесены также в Закон «О науке», в части введения нового вида финансирования науки - финансирование научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования; введения нового института апелляции решений национальных научных советов – Апелляционной комиссии; регламентирования оплаты труда ученых.

После обсуждения сенаторы приняли решение направить законопроект с внесенными изменениями и дополнениями на рассмотрение Мажилиса.