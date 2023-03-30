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Маулен Ашимбаев: Сенат готов выполнять поставленные Президентом задачи

Жанара Мухамедиярова
30 Марта 2023, 19:25
Маулен Ашимбаев: Сенат готов выполнять поставленные Президентом задачи

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством Спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялось первое заседание депутатской группы «Өңір» в обновленном составе. Сенаторы обсудили задачи, которые Глава государства Касым-Жомарт Токаев поставил перед Парламентом и Правительством страны в ходе открытия первой сессии Парламента VIII созыва, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

Открывая работу заседания, Маулен Ашимбаев отметил, что Президентом страны обозначены ключевые приоритеты, которые являются важнейшими направлениями работы обновленного Парламента.

«В рамках поставленных Президентом страны задач совместно с коллегами из Мажилиса и Правительства нам предстоит принять законы новой формации. Это законы - открывающие путь новому этапу развития страны. Они должны предусматривать комплексные реформы и учитывать современные вызовы. На повестке дня Палаты стоит принятие законов, нацеленных на дальнейшее построение Справедливого Казахстана, в том числе возвращение незаконно вывезенных активов и новый закон о госзакупках»,– подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Отметил Спикер Сената и важность качественной организации работы по принятию таких Кодексов, как Налоговый, Бюджетный, Градостроительный и Водный.

Еще одно важное направление, обозначенное Президентом страны, которое является ключевым в работе Сената и формирует работу депутатской группы «Өңір»– это развитие регионов. В этой связи Председатель Палаты озвучил ряд основных направлений работы депутатской группы. Сенаторы от «Өңір» должны активнее выезжать в регионы, встречаться с сельчанами, выявлять системные проблемы регионов и способствовать их положительному решению.

Для этого, по мнению Спикера Сената, наряду с традиционными методами работы необходимо использовать новые подходы, с привлечением экспертов, общественности и представителей СМИ.


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