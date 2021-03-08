Маулен Ашимбаев: Сегодня женщины вносят серьезный вклад в развитие нашей страны во всех сферах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил казахстанских женщин с Международным женским днем 8 Марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на страницу в Facebook М. Ашимбаева.

«Уважаемые женщины!

Поздравляю всех вас с Международным женским днем! Этот весенний праздник наполнен душевной теплотой и символизирует торжество красоты, женственности и доброты.

8 Марта демонстрирует особое отношение к матерям и ко всем женщинам в нашем обществе. Этот день подчеркивает их значимую роль в укреплении института семьи и духовно-нравственном воспитании нации», - констатировал Маулен Ашимбаев.

При этом, акцентировал он, сегодня женщины вносят серьезный вклад в развитие нашей страны во всех сферах. Казахстанские женщины успешно работают в экономике, бизнесе, науке, образовании и государственном управлении.

«И одна из ключевых задач для нашего государства – дальнейшее расширение участия и усиление роли женщин во всех сферах жизнедеятельности страны.

Убежден, что именно профессионализм, эффективность и креативность отличают казахстанских женщин. Это относится и к нашим коллегам-женщинам в Сенате. Они поднимают многие острые и актуальные вопросы, вносят важные изменения и дополнения в законы страны.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех делах! Также желаю благополучия и процветания каждой казахстанской семье!» - отметил спикер Сената.