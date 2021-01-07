Маулен Ашимбаев: Рождество обращено к истокам духовных традиций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил соотечественников и всех православных христиан с праздником Рождества, передает МИА «Казинформ».

На своей странице в Facebook спикер Сената отметил, что у важение к религиозным чувствам каждого верующего человека является одним из ключевых принципов нашего государства.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, этот праздник символизирует общечеловеческие ценности, которые прошли испытание временем. Рождество обращено к истокам духовных традиций, знаменует собой торжество добра, милосердия, взаимной помощи и человечности.

Уважение к религиозным чувствам каждого верующего человека является одним из ключевых принципов нашего государства. В Казахстане Рождество, наряду с Курбан-Айтом, отмечается как один из основных праздников.

С момента обретения независимости в стране самое пристальное внимание уделяется укреплению межэтнического согласия и межконфессионального диалога. В своей статье «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» Глава государства подчеркнул, что за три десятилетия мы смогли превратить многообразие в свое конкурентное преимущество, а дальнейшее сохранение межэтнического согласия является задачей не только для госорганов, но и всего общества, каждого гражданина.

«Уверен, что в этом направлении заметную роль в предстоящий период продолжит играть православная община нашей страны, активно способствуя укреплению мира, согласия и развития нашей общей Родины – Республики Казахстан. Желаю всем православным крепкого здоровья, благополучия и успехов в добрых делах и начинаниях!», - пожелал спикер Сената.