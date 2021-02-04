Маулен Ашимбаев прокомментировал законопроект по Каспию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев прокомментировал принятый проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как ранее сообщалось, законопроект в Сенате одобрили во втором чтении.

В проекте Закона предлагается: увеличить ширину территориальных вод с 12 до 15 морских миль; ввести в пределах рыболовной зоны «режим рыболовной зоны», определяющий порядок проведения морских научных исследований и промысла водных биологических ресурсов в данной акватории; определить компетенцию государственных органов по контролю за соблюдением исключительных прав Республики Казахстан на промысел водных биологических ресурсов в рыболовной зоне, а также порядок их взаимодействия.

«Принятый закон совершенствует правовые основы охраны государственной границы и хозяйственной деятельности на Каспийском море. Как известно, 12 августа 2018 года в Актау была подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Принимаемый сегодня документ прежде всего приводит в соответствие национальное законодательство с положениями этой Конвенции. На основании Конвенции в соответствующие законы вводится норма о территориальных водах 15 морских миль. Их внешние границы приобретают статус государственной границы. К территориальным водам добавляются 10-мильные рыболовные зоны. Там каждое государство имеет исключительные права по рыболовству», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе пленарного заседания Сената.

«Принятый закон создает правовую основу для прочной защиты государственной границы, обеспечения безопасности нашего государства и реализации экономических интересов нашей страны на Каспии. Также ряд норм закона направлен на сохранение водных биологических ресурсов. Этот документ, безусловно, будет служить на благо и интересам нашей страны», - добавил спикер палаты.