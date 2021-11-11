Маулен Ашимбаев прокомментировал законодательство по вопросам совершенствования госуправления

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената приняли Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам перераспределения полномочий между уровнями государственного управления» во втором чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Предлагаемый вашему вниманию законопроект направлен на повышение самостоятельности и ответственности государственных органов и обеспечение оперативности принятия решений в системе государственного управления», - сказала сенатор Ляззат Рысбекова на пленарном заседании Сената. В целях дальнейшего совершенствования системы государственного управления некоторые полномочия Правительства РК передаются центральным государственным органам.

В частности:

- в экономической сфере: установление порядка составления и представления отчета о реализации Стратегического плана; утверждение квалификационных требований, предъявляемых при лицензировании аудиторской деятельности; утверждение форм свидетельств и правил аккредитации профессиональных организаций и организаций по сертификации;

- в социальной сфере: утверждение перечня заболеваний, вызванных воздействием ионизирующего излучения вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне; утверждение порядка отнесения видов экономической деятельности к классам профессионального риска; утверждение гарантированного государственного норматива сети организаций образования в зависимости от плотности населения и удаленности населенных пунктов.

Кроме того, в рамках законопроекта некоторые функции будут переданы из центральных государственных органов в местные исполнительные органы. В том числе:

- От Министерства образования и науки – анализ потребностей учащихся и воспитанников, подвергшихся бытовому насилию, в оказании специальных социальных услуг в соответствии со стандартами оказания специальных социальных услуг;

- От Министерства индустрии и инфраструктурного развития – об установке дорожных (информационных) знаков на въездах в пограничную зону;

– От Министерства сельского хозяйства – предоставление субсидий на повышение продуктивности и качества продукции рыбного хозяйства, а также развитие племенного рыбного хозяйства.

Также в целях усиления полномочий министерствам экологии, геологии и природных ресурсов, обороны, внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности по некоторым вопросам будет предоставлен ряд дополнительных функций.

В свою очередь, Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что принятый сегодня закон является одним из важных шагов в рамках реформирования системы государственного управления.

«Нормы закона направлены на дальнейшее совершенствование процесса государственного управления. Также данный документ предусматривает повышение эффективности деятельности государственного аппарата и качества оказания государственных услуг. Это, в свою очередь, усилит самостоятельность и ответственность центральных и местных исполнительных органов», - сказал М. Ашимбаев.