22 Сентября 2022, 12:23

Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«Россияне к нам могут приезжать. Мы не можем и не должны ограничивать: если человек приезжает по делам, к родственникам или приезжает с целью туризма. Так же как и казахстанцы могут ездить в Россию. Это взаимный процесс, поэтому его мы не можем ограничивать. Это наша политика», - сказал Маулен Ашимбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания палаты.

Спикер Сената отметил, что предоставление вида на жительство - это совсем другой вопрос.

«Если речь идет о получении вида на жительство, то это уже другая категория. Вид на жительство в Казахстане, который дает какие-то права, возможности. Чтобы получить вид на жительство в Казахстане гражданин любой другой страны должен иметь согласие своего государства. Этот пункт четко прописан в наших законах», - пояснил Маулен Ашимбаев.

Было отмечено, что у претендентов на получение вида на жительство должен быть листок убытия и другие предусмотренные законодательством документы.

«Политическое убежище - это другой вопрос. Предоставление политического убежища, признание беженцами и предоставление статуса беженцев – это другие вопросы. Они регулируются, в том числе, международными соглашениями, соответствующими документами, которые одобрялись по линии ООН. Это совсем другая история и сейчас об этом речи совсем не идет», - добавил Маулен Ашимбаев.

Вчера Президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

Фото:senate.parlam.kz