Маулен Ашимбаев прокомментировал создание новой партии «Әділет»

Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что граждане Казахстана имеют право создавать общественные организации, политические партии. Главное — это соответствие законодательству страны, прохождение необходимых процедур.

— В этой связи хотел бы сказать, что с учетом того, что мы перешли на пропорциональную систему избрания Парламента, полностью по партийным спискам, эти решения дадут мощный толчок, импульс развитию партийной системы Казахстана. В будущем и сейчас у нас будут появляться новые политические партии. Это естественный процесс, сама логика избрания депутатов по единому общенациональному округу на основе пропорциональной системы — это уже такой мощный толчок для того, чтобы появились в будущем новые политические партии, — высказался спикер Сената.

Он подчеркнул, что демократическое развитие невозможно без сильных и конкурирующих между собой партий, способных выражать альтернативные точки зрения.

— Это нормальный естественный процесс, когда партии по-разному оценивают те или иные решения, имеют свою альтернативную точку зрения. Это нормально для демократического общества. То есть партии не должны во всем соглашаться друг с другом и так далее, — считает Ашимбаев. Как член партии AMANAT, он также отметил, что приветствует появление новых политических объединений.

— Пусть появляются новые партии, пусть они конкурируют, пусть они доказывают востребованность своих программ, своих идей, и в этом плане, конечно, партийная конкуренция — это только благо для дальнейшего развития Казахстана, — добавил спикер Сената.

Ранее сообщалось, что инициативная группа выступила с официальным заявлением о намерении создать новую политическую партию «Әділет». Новая партия заявляет себя приверженцем прогрессивных реформ, идеи строительства Справедливого Казахстана, укрепления верховенства закона и расширение участия граждан в процессе принятия решений.