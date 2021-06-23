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    01:00, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Маулен Ашимбаев принял участие в молодёжном форуме тюркоязычных стран

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    ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Пленарное заседание Международного форума молодёжных лидеров и активистов тюркоязычных стран «Түркістан – түркі әлемінің бесігі» состоялось в городе Туркестан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    С приветственным словом в режиме видео-связи перед его участниками выступил Председатель Сената Маулен Ашимбаев. В работе пленарного заседания, проходившего в офлайн и онлайн форматах, приняли участие более 300 человек.

    В своём выступлении Маулен Ашимбаев рассказал об особой роли Туркестана в истории тюркского мира. Он отметил, что развитие этого древнего города очень важно для всего тюркского мира и способствует сохранению общей истории и дальнейшему развитию тесных связей тюркоязычных народов. Спикер Сената обратил внимание молодежных лидеров на то, что Туркестан за последние годы превратился в современный и красивый город благодаря историческому решению Елбасы и большому вниманию, уделяемому развитию города Президентом страны.

    «Сейчас формируется новый облик древнего Туркестана. Это результат созидательного решения Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева. Три года назад Елбасы подписал исторический Указ о создании Туркестанской области. С того момента открылось «второе дыхание» Туркестана. Большое внимание развитию города уделяет Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев. Ярким примером укрепления роли этого древнего города является провозглашение Туркестана «Духовной столицей тюркского мира» на прошедшем весной Саммите глав тюркоязычных государств», - сказал Председатель Сената.

    По словам Маулена Ашимбаева, связи между тюркоязычными странами на сегодня активно развиваются. Свидетельством тому служит тесное сотрудничество братских государств по различным направлениям. Ведётся также работа и по укреплению взаимного сотрудничества между молодежью тюркских государств.

    «Наша молодежь также не должна оставаться в стороне от сотрудничества тюркоязычных стран. Более того, молодежи отведена особая роль в этом процессе», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Спикер Сената подчеркнул, что тюркский мир был одним из центров мировой цивилизации. Напомнив молодым людям о вкладе тюркских ученых в развитие человечества, Маулен Ашимбаев отметил, что молодежь должна стремиться также внести свой вклад в мировое развитие.

    «Вы потомки и представители этой величайшей цивилизации. XXI век – век науки и образования. В настоящее время наука и технология стали основным показателем развития государств. Тюркоязычные страны не должны отставать от этих процессов. Особая миссия здесь у молодежи», - отметил Спикер Сената.

    По мнению Маулена Ашимбаева, великие мыслители тюркского мира должны стать для молодежи жизненным и профессиональным ориентиром. Для этого важно уделять внимание всесторонней популяризации великих ученых, углубленному изучению их наследия. И такие встречи дают молодым людям возможность ещё лучше познавать нашу общую историю.

    Ключевой призыв Председателя Сената к молодежи – стремиться внести свой вклад в развитие мира и приложить все усилия к приумножению научного, образовательного, культурного и духовного достояния тюркоязычных стран.

    В ходе пленарного заседания саммита также выступили Министр информации и общественного развития страны Аида Балаева, Генеральный Секретарь ТюркПА Алтынбек Мамаюсупов, Президент международной Тюркской Академии Дархан Кыдырали, а также молодёжные лидеры и активисты тюркоязычных стран.

    Теги:
    Сенат Парламент Тюркский мир Молодежь
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