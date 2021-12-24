Маулен Ашимбаев принял участие в международной конференции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в работе международной конференции «Созвездия Востока», организованной Международной Тюркской Академией. Мероприятие приурочено к завершению юбилейного 2021 года, знаменующего 30-летие Независимости ряда тюркских государств и тюркской интеграции, пережает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Открывая заседание, Маулен Ашимбаев отметил, что с момента обретения Независимости Казахстан установил тесные и дружественные связи практически со всеми странами мира, придавая при этом большое значение укреплению тюркской интеграции. Спикер Сената считает, что за тридцать лет отношения тюркских стран поднялись на новый уровень и в этом большая заслуга Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева. При этом спикер Сената подчеркнул важность дальнейшего укрепления интеграции тюркоязычных стран в торгово-экономических и культурно-гуманитарных направлениях.

Маулен Ашимбаев напомнил слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств о том, что наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века.

«Сегодня важно развивать экономическое сотрудничество. Тем самым можно укрепить наши связи и повысить благосостояние людей на территории всего тюркского пространства. Вместе с тем мы должны уделять особое внимание развитию нашего духовного единства «, - сказал Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи отмечалось, что в годы раннего средневековья тюркские государства были важнейшим мировым центром образования и науки. Важная задача перед странами тюркского мира сейчас - приложить все усилия, чтобы вновь подняться на такую высоту. Председатель Сената подчеркнул, что в этом направлении плодотворно работает Международная Тюркская Академия.

2021 год – знаковый для многих стран тюркского мира. В этом году отмечались юбилеи поэтов-классиков тюркских народов: 880-летие Низами Гянджеви, 580-летие Алишера Навои, 700-летие со дня кончины Юнуса Эмре, а также 175-летие со дня рождения великого жырау Жамбыла Жабаева. В этой связи по инициативе Академии были выпущены сборники произведений ряда этих авторов на нескольких языках. Впервые была издана книга стихов Юнуса Эмре на казахском языке.

Также в юбилейный год был переиздан Коран тысячелетней давности, переведенный на древнетюркский язык.

Маулен Ашимбаев поблагодарил переводчиков книг за огромный труд и отметил важность продолжения работ в этом направлении.

« Мир во многом воспринимает духовный потенциал тюркских народов через наших великих личностей, их труды и произведения. Наследие наших великих мыслителей, поэтов, ученых обладает созидательной силой и служит золотым мостом, соединяющим тюркские народы. Поэтому мы должны издавать, переводить и изучать их наследие «, - отметил Маулен Ашимбаев.

Презентованные сегодня книги, направленные на укрепление единства тюркоязычных стран, также поспособствуют возрождению национального сознания, сказал спикер Сената в завершении своего выступления.

В мероприятии также приняли участие государственные и общественные деятели, главы дипломатических миссий, известные ученые, представители интеллигенции Казахстана и других тюркских стран.