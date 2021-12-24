Маулен Ашимбаев принял участие в международной конференции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял участие в работе международной конференции «Созвездия Востока», организованной Международной Тюркской Академией. Мероприятие приурочено к завершению юбилейного 2021 года, знаменующего 30-летие Независимости ряда тюркских государств и тюркской интеграции, пережает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
Открывая заседание, Маулен Ашимбаев отметил, что с момента обретения Независимости Казахстан установил тесные и дружественные связи практически со всеми странами мира, придавая при этом большое значение укреплению тюркской интеграции. Спикер Сената считает, что за тридцать лет отношения тюркских стран поднялись на новый уровень и в этом большая заслуга Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева. При этом спикер Сената подчеркнул важность дальнейшего укрепления интеграции тюркоязычных стран в торгово-экономических и культурно-гуманитарных направлениях.
Маулен Ашимбаев напомнил слова Главы государства Касым-Жомарта Токаева на неформальном саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств о том, что наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века.
«Сегодня важно развивать экономическое сотрудничество. Тем самым можно укрепить наши связи и повысить благосостояние людей на территории всего тюркского пространства. Вместе с тем мы должны уделять особое внимание развитию нашего духовного единства «, - сказал Маулен Ашимбаев.
В ходе встречи отмечалось, что в годы раннего средневековья тюркские государства были важнейшим мировым центром образования и науки. Важная задача перед странами тюркского мира сейчас - приложить все усилия, чтобы вновь подняться на такую высоту. Председатель Сената подчеркнул, что в этом направлении плодотворно работает Международная Тюркская Академия.
2021 год – знаковый для многих стран тюркского мира. В этом году отмечались юбилеи поэтов-классиков тюркских народов: 880-летие Низами Гянджеви, 580-летие Алишера Навои, 700-летие со дня кончины Юнуса Эмре, а также 175-летие со дня рождения великого жырау Жамбыла Жабаева. В этой связи по инициативе Академии были выпущены сборники произведений ряда этих авторов на нескольких языках. Впервые была издана книга стихов Юнуса Эмре на казахском языке.
Также в юбилейный год был переиздан Коран тысячелетней давности, переведенный на древнетюркский язык.
Маулен Ашимбаев поблагодарил переводчиков книг за огромный труд и отметил важность продолжения работ в этом направлении.
« Мир во многом воспринимает духовный потенциал тюркских народов через наших великих личностей, их труды и произведения. Наследие наших великих мыслителей, поэтов, ученых обладает созидательной силой и служит золотым мостом, соединяющим тюркские народы. Поэтому мы должны издавать, переводить и изучать их наследие «, - отметил Маулен Ашимбаев.
Презентованные сегодня книги, направленные на укрепление единства тюркоязычных стран, также поспособствуют возрождению национального сознания, сказал спикер Сената в завершении своего выступления.
В мероприятии также приняли участие государственные и общественные деятели, главы дипломатических миссий, известные ученые, представители интеллигенции Казахстана и других тюркских стран.
- Спикер Сената встретился с Послом Египта в Казахстане
- Вопросы развития химической промышленности обсудили в Сенате
- Укрепление национальной идентичности очень важно - Маулен Ашимбаев
- Книги Низами Гянджеви, Алишера Навои и Юнуса Эмре презентовали в Нур-Султане
- Маулен Ашимбаев: За 30 лет отношения тюркских стран поднялись на новый уровень
- Сенаторы приняли Закон о полной отмене смертной казни в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана