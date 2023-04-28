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Маулен Ашимбаев предложил ввести требование о двухлетнем стаже работы в регионе для вице-министров

Автор:  
Серик Сабеков
28 Апреля 2023, 13:20
Маулен Ашимбаев предложил ввести требование о двухлетнем стаже работы в регионе для вице-министров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большинство госслужащих, работающих в центральных государственных органах, не имеют опыта работы в регионе. Об этом заявил председатель Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день многие молодые люди занимают важные должности. Это правильно. Я полностью поддерживаю такую политику. Однако не секрет, что сегодня в центральных государственных органах часто работают люди, не имеющие регионального опыта работы», - сказал Маулен Ашимбаев, выступая на международной научно-практической конференции «Открытое правительство и новая культура управления: слышать, понимать и действовать».

Он также отметил, что в прошлом году только 21% служащих центральных государственных органов имели опыт работы в регионе. Многие госслужащие не знают специфики работы на местах.

При этом председатель Сената отметил важность систематической ротации государственных служащих между центром и регионами. Он заявил, что в марте этого года Парламент принял норму о ротации госслужащих. Это создало правовые основы для усиления этого процесса. Важно, чтобы механизм ротации работал на практике и становился нормой при продвижении работников на ключевые позиции. Например, по словам Маулена Ашимбаева, можно ввести требование, чтобы специалист, претендующий на должность заместителя министра, имел двухлетний опыт работы в регионе. Это важно для ключевых руководителей центральных исполнительных органов, чтобы они были знакомы с ситуацией на местах. При этом механизм ротации должен осуществляться не только между центром и регионами, но и между самими регионами.


Сенат   Маулен Ашимбаев   Госслужба  
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