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    09:26, 22 Март 2024 | GMT +6

    Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

    Маулен Ашимбаев
    Фото: со страницы Б. Уали в Facebook

    Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз, передает агентство Kazinform.

    Спикер Сената отметил, что этот праздник символизирует такие важные ценности, как доброта, милосердие и взаимная поддержка.

    — Издревле этот весенний праздник считается началом обновления, символизирующим зарождение жизни, пробуждение природы. Поэтому наш народ уделяет этому празднику особое внимание и рассматривает Наурыз как предвестник добра, мира и созидания, — заявил он.

    Маулен Ашимбаев отметил инициативу Президента Касыма-Жомарта Токаева по новому подходу к празднованию Наурыза в этом году. Он поддержал идею проведения специальной декады Наурызнама, которая включает в себя различные аспекты культуры, традиций, семейных ценностей и спорта. Это, по мнению Ашимбаева, способствует укреплению единства народа и обогащению праздника новым содержанием.

    Он выразил уверенность в том, что данная инициатива станет хорошей традицией, способствующей утверждению правильных ценностей и процветанию страны. В заключение, он поздравил всех с этим прекрасным праздником, выразил пожелания благополучия, счастья и успехов.

    Теги:
    Сенат Парламента Праздник Маулен Ашимбаев Казахстанцы Поздравления Наурыз
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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