Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев поздравил всех казахстанцев с праздником Наурыз, передает агентство Kazinform.

Спикер Сената отметил, что этот праздник символизирует такие важные ценности, как доброта, милосердие и взаимная поддержка.

— Издревле этот весенний праздник считается началом обновления, символизирующим зарождение жизни, пробуждение природы. Поэтому наш народ уделяет этому празднику особое внимание и рассматривает Наурыз как предвестник добра, мира и созидания, — заявил он.

Маулен Ашимбаев отметил инициативу Президента Касыма-Жомарта Токаева по новому подходу к празднованию Наурыза в этом году. Он поддержал идею проведения специальной декады Наурызнама, которая включает в себя различные аспекты культуры, традиций, семейных ценностей и спорта. Это, по мнению Ашимбаева, способствует укреплению единства народа и обогащению праздника новым содержанием.

Он выразил уверенность в том, что данная инициатива станет хорошей традицией, способствующей утверждению правильных ценностей и процветанию страны. В заключение, он поздравил всех с этим прекрасным праздником, выразил пожелания благополучия, счастья и успехов.