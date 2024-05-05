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    09:41, 05 Май 2024 | GMT +6

    Маулен Ашимбаев поздравил православных Казахстана с праздником

    Маулен Ашимбаев
    Фото: пресс-служба Сената

    Председатель Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев в своем аккаунте в Facebook поздравил православных Казахстана с праздником Пасхи, передает агентство Kazinform.

    Поздравляю всех православных Казахстана с праздником Пасхи!

    Этот светлый христианский праздник наполняет сердца верующих теплом и радостью, обращает к высоким духовным и нравственным идеалам, вдохновляет на благие и добрые дела.

    Пасха символизирует такие особенно актуальные в современном мире ценности, как доброта, любовь, милосердие и сострадание. Они служат основой для духовного развития личности, укрепления мира и согласия в обществе.

    Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев подчеркивает, что единство в многообразии — это наш фундаментальный принцип сохранения и укрепления национального единства.

    Этот принцип имеет важнейшее значение в условиях современных глобальных вызовов. Очень важно сохранить взаимоуважение в обществе, бережно относиться к нашей истории, традициям, общим ценностям. Это, в свою очередь, является ключевым условием поступательного развития и процветания нашей страны.

    Сегодня православные христиане Казахстана вместе с другими гражданами страны вносят весомый вклад в укрепление мира и согласия в нашем общем доме.

    В этот праздничный день желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех благих делах и начинаниях. Пусть в домах казахстанцев всегда царят мир, счастье и взаимопонимание!

    Теги:
    Сенат Парламента Праздник Маулен Ашимбаев Казахстан Соцсети Поздравления
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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